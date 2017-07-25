Türk yönetmen Fatih Akın'dan skandal YPG filmi!

TÜRK asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, terör örgütü YPG hakkında bir proje yapacağını duyurdu.

Daha önce de 'Kesik/The Cut' filmiyle Ermeni Soykırımı'na odaklandığı filmiyle tepki çeken Akın, Instagram hesabından kadın bir teröristin resminin olduğu posteri 'yeni proje' ve 'direniş' etiketleri ile paylaştı.

Posterde, "IŞİD ez. YPG ve YPJ'li özgürlük savaşçılarını destekle. Rojava'daki demokratik devrimi savun" yazıyor.