Zayıflamak için yemek yiyin

İDEAL bedene ulaşmanın öneminden bahseden Dr. Fevzi Özgönül, "Fazla kilo yani aşırı miktarda vücutta yağ birikmesi, sağlık durumunu hemen etkileyen ve kişileri ciddi sağlık problemlerinin içine çeken kilolar yüzünden pek çok insan yaşam kalitesini kaybetmektedir. Kilonun zararları oldukça fazladır. Tabii ki zayıf olmakta tamamen sağlıklı olmak demek değildir. Aslında önemli olan en ideal bedene sahip olmaktır" dedi.

İdeal bedene dönebilmek için kilolu kişinin vücudu için gerekli olan protein, yağ, vitamin, mineral ve karbonhidratları,yiyeceklerle beraber alması gerektiğini kaydeden Dr. Özgönül, "Onları sindirebilmek için de biraz hareket etmesi yeterli olacaktır. Sonrasını ise bedenin aklına bırakıyoruz. Zaten ideal bedenimiz içerisinde ideal bir ağırlık taşır. Sonuç olarak biz de kendiliğinden küçülmüş ve bize ait olan ideal kilomuza dönmüş oluruz" diye konuştu.

İdeal bedene dönüp fazla kilolardan kurtulmak için bedenin güçlü olmasının, sağlıklı çalışmasının ve en önemlisi ihtiyacı ne kadarsa, o kadar beslenmesinin gerektiğini belirten Dr. Özgönül, "Bedeninizin sizin olan ideal bedene dönebilmesi için kullanacağınız herhangi bir ilaç yoktur. Bitkisel çaylar ve kürler de tek başına yararlı olmaz hatta bazen yanlış kullanılırsa zararlı bile olabilir. Özellikle diyet yapmak ve bedeninizi ihtiyacından az beslemek, sadece ideal olan her şeyden uzaklaşması demektir. Aşırı spor yapmak da ideal bedeni geri kazandırmaz. Bizler, sadece sizin olan ideal bedene nasıl ulaşabileceğiniz konusunda rehberlik yapıyoruz. Bu rehberlik işimizde; Pusulamız, sizin iştahınız.Yardımcılarımız ise doyana kadar yediğiniz besleyici yemekler oluyor.Size ne yediniz ve ne kadar yediniz diye sormuyoruz. Yedikten sonra ne hissettiğinizin önemini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zayıflamak için Karboksipunktur"

Beden aklı ile zayıflama tedavisini hızlandırmak için karboksipunktur yönteminden bahseden Dr. Fevzi Özgönül, "Karboksipunktur, akupunktura benzer bir uygulama. Her iki kulak kepçesi, çene altı ve el bileklerin ön yüzündeki özel noktalardan cilt altına 1-2 cc lik oksijen ve karbondioksit gazı verilerek yapılıyor. Karboksipunktur uygulamasında vücudun daha hızlı yapılandırmaya geçebilmesi için, endokrin sistem bütünüyle uyarılıyor ve bağ dokusunun tamiri ve vücudun sıkılaşıp küçülebilmesi ve gerekli olan besinlerin emilimine yardımcı olmak için, sindirim sistemi uyarılıp gerekli sindirim enzimlerinin salgılanması sağlanıyor. Böylelikle vücudumuz daha hızlı küçülüp ideal bedene daha kolay geliyor" şeklinde konuştu.