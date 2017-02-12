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Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!
Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!

Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!

Erciyes Üniversitesinden Prof. Köseoğlu, günde 1,5-2 kilometreyi bulan ve nefesi hafif daraltacak şekilde yapılan yürüyüşün Alzheimer riskini yarı yarıya azalttığını söyledi

Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!

Erciyes Üniversitesinden Prof. Köseoğlu, günde 1,5-2 kilometreyi bulan ve nefesi hafif daraltacak şekilde yapılan yürüyüşün Alzheimer riskini yarı yarıya azalttığını söyledi

12 Şubat 2017 Pazar 18:37
Yürümek Alzheimer riskini azaltıyor!
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KAYSERİ Tabip Odasınca Geriatri Merkezi Salonu'nda yapılan Alzheimer konulu panelde konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Köseoğlu, hastalığın yaşlılarda görülen bunama (demans) ve unutkanlığın en sık nedeni olduğunu söyledi. Alzheimer hastalığının 65 yaş üzerindeki kişilerin yaklaşık yüzde 10'unda görüldüğünü belirten Köseoğlu, "Alzheimer hastalığında unutkanlık dışında ayrıca karar vermede zorlanma, konuşurken kelime bulamama, hesap yapamama, kişileri tanıyamama, içe kapanma, sosyal olarak kabul edilemez davranışlar, hırçınlık gibi şikayetler gözlenir. İlerleyen dönemlerde hasta hiçbir iş yapamayıp, tamamen başkalarına bağımlı hale gelir" dedi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. Hatice Kübra Şirin ise Alzheimer hastalığı ile ilgili toplum bilincini arttırmaya yönelik “Mavi Dalga” projesinden bahsederek hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantılarıyla farkındalığı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Erciyes Üniversitesi
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