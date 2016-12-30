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Yılbaşında bu uyarılara dikkat!

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, yılbaşı akşamı bazı beslenme ilkelerine dikkat ederek yeni yılın sağlıklı karşılanabileceğini söyledi

Yılbaşında bu uyarılara dikkat!

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, yılbaşı akşamı bazı beslenme ilkelerine dikkat ederek yeni yılın sağlıklı karşılanabileceğini söyledi

30 Aralık 2016 Cuma 11:11
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
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DİYETİSYEN Merve Sena Nazlı, ‘çok fazla miktarda ve yağlı besinler yesem ne olur’ diye düşünenlerin yılbaşı akşamı ve ertesi gün hastaneye hazımsızlık, yüksek miktarda alkol tüketimi, ishal, kan şekeri yükselmeleri gibi birçok sağlık probleminden dolayı başvurabildiğini, hem güzel besinler tüketmek hem de sağlıklı beslenerek yeni yıla girmenin çok daha önemli olduğunu söyledi. Nazlı, bazı beslenme ilkelerine dikkat etmenin yeni yılı sağlıklı karşılamaya yardımcı olacağını dile getirdi. 
Eğer akşam fazla miktarda ve çeşitte besin tüketimi olacaksa güne hafif bir kahvaltı ile başlanmasını öneren Nazlı, "Kahvaltıda süt ve yulaf gevreği veya peynir, tam buğday ekmeği, domates, salatalıktan oluşan hafif bir kahvaltı yapmalısınız" dedi. 
“Öğle yemeğiniz hafif olsun” 
Öğle yemeğinde hafif yemekler tüketilmesi gerektiğini belirten Nazlı, "Akşam et tüketecekseniz öğle yemeğinde hafif ve sebze ağırlıklı yemekler tüketmelisiniz. Örneğin bir tabak sebze yemeği, bol salata ve ayran ya da yoğurt yanında bir dilim tam buğday ekmeği veya bir kase çorbadan oluşan bir menü tercih edebilirsiniz. Akşam üzeri kan şekerinizin düşmesini ve akşam yemeği saatine kadar çok acıkmanızı engellemek amacıyla gün içerisinde ara öğün yapmalısınız. Örneğin, bir porsiyon meyve ile sekiz adet fındık/badem ya da bir dilim peynir ile bir adet grisini ya da diyet kraker ile sütlü kahve tüketebilirsiniz. Yılbaşı gecesinde planınız evde olmak ise yemek öncesi salata ve zeytinyağlı/ızgara sebze ile başlangıç yapılabilir. Ana yemek olarak yılbaşının vazgeçilmezi hindi eti iyi bir seçimdir. Yanında pilav tercihiniz varsa ekmek ve püre yememeli ve çorba içmemelisiniz" diye konuştu. 
“Yılbaşı tatlısı yüksek kalorili olmamalı” 
Yılbaşı tatlısı olarak sütlü tatlılar, dondurma gibi yağ içermeyen hafif seçimler yapılabileceğini söyleyen Nazlı, "Gece devam ederken yüksek kalori almamak için taze sebze ve meyveleri atıştırmalık olarak tercih etmelisiniz. Kuruyemiş seçiminizde de aşırıya kaçmayın, 5 fındık, 5 badem, 2 parça ceviz, 10 kuru üzüm ve yaban mersini ile 3-4 kuru erik, son olarak 1 avuç beyaz leblebi tüketebilirsiniz. Yılbaşı gecesinde planınız restoranda yemek ise ordövr tabağından; mayonezsiz mezeler tercih ile başlayıp ana yemekle devam edilebilir. Yemek sonrasında tatlı tüketimi yerine meyve tercih ederseniz yılbaşı gecesinde de kontrolü kaçırmamış olursunuz. İçki kullanıyorsanız bira ve şarap en düşük kalorili alkollerdir, maya içeriklerinden dolayı daha fazla baş ağrısı yaparlar. Alkol tüketmeyi planlıyorsanız tercihiniz 1-2 kadehten ibaret olmalıdır" dedi. 
“Yılın ilk günü bol su için” 
"Su tüketiminizi artırıp, oluşan ödemi vücudunuzdan atmanız için oldukça önemlidir" diyen Nazlı, "Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden oluşan ağır kahvaltılardan kaçının. Kafeinli içeceklerden çay ve kahveden uzak durmalısınız. Bunların yerine bitki çayları içmeyi tercih edin. Toksinlerin atılmasını ve midenizin yatışmasında fayda sağlayacaktır. Dinlenmek adına uzun süre uyumak yerine yürüyüş yapın. Açık havada 1 saat yürüyüş yapın. Bol oksijen sağlıklı olmanızı sağlayacaktır" diye konuştu.
 
 

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Yılbaşında Bu Uyarılara DikkatMerve Sena NazlıYılbaşı
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