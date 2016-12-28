Yeni yıla sağlıklı beslenerek girin!

Yılbaşı gecesi tüketilen sağlıksız gıdalar ve alınan fazla kaloriler, yeni yılın ilk gününe mide sorunları ile uyanmaya sebep olabiliyor. Yeni yıla sağlıkla merhaba diyebilmek için yılbaşı gecesi ve 1 Ocak günü beslenmede bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor

BESLENME ve

Yılın son günü bol su tüketin



Yılbaşı gecesi için sağlıklı alternatifler…

Yeni yılı daha dinamik karşılamak ve 1 Ocak sabahı daha rahat bir mide ile uyanabilmek için bu iki gün beslenmeye dikkat etmek gerekir. Özellikle yılbaşı gecesi tüketilen besinler, konusunda seçici olunmalıdır. Yılbaşı gecesi için hazırlanan sofralarda kızartılmış yiyecekler yerine ızgara veya fırında yapılmış yiyecekler tercih edilmelidir. Mevsim sebzelerinden yapılmış salatalar sofralarda her zaman yer almalıdır. Hindi eti tercih edilmiyorsa tavuk veya balık tüketilebilir. Etin yanına pilav, makarna gibi yiyecekler yerine garnitür olarak haşlanmış veya ızgara sebzeler yenilebilir.

Cips yerine kanepe, tatlı yerine meyve

Yılbaşı gecesi yağlı cipsler yerine esmer ekmek ve az yağlı peynirlerle hazırlanmış çeşitli kanepeler tüketilebilir. Karışık kuruyemiş tabağında; ceviz, kavrulmamış fındık, bademin yanında kuru kayısı, kuru üzüm, yaban mersini, kuru eriğe de yer verilebilir. Böylece vitamin, mineral ve posa içeriği yükseltilmiş olur. Bu gece şerbetli tatlılardan uzak durmak fazla kalori alımını engeller ve şişkinlik, hazımsızlık problemlerini önler. Yılbaşı gecesi tatlı olarak meyve ya da sütlü tatlılar tercih edilebilir.

1 Ocak detoksu ile toksinlerden arının

Hem yılbaşı gecesinin yorgunluğunu hem de tüm bir yılın toksinlerini atarak yeni yıla daha enerjik başlamak için yeni yılın ilk gününde detoks uygulanabilir. Yeni yılın ilk gününde de bol su içmeyi ihmal etmeden bir gece öncesinin yorgunluğunu bütün gün yatarak değil hafif hareketli olunarak gidermek daha doğru olacaktır.



Yeni yılın ilk günü uygulanabilecek detoks mönüsü



Sabah: 1 yemek kaşığı yulaf + 1 su bardağı kefir + 2 dilim ananas + 1 avuç çiğ badem



Ara: Detoks çayı (yeşil çay + kiraz sapı + çubuk tarçın + zencefil + limon + 1 çay kaşığı bal)



Öğle: 1 kase sebze çorbası (kremasız)



Ara: 1 kase yoğurt + 1 elma



Akşam: Izgara balık + salata



Gece: Detoks çayı (yeşil çay + kiraz sapı + çubuk tarçın + zencefil + limon + 1 çay kaşığı bal) ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Sevil Ürer Vefalı, detoks ile yeni bir yıla sağlıklı başlamanın yollarını anlattı. Yılbaşı gecesi için vücudu hazırlamaya 31 Aralık sabahından başlamak gerekir. Bunun için öncelikle uyanır uyanmaz güne su içerek başlanmalı ve günü bol su içerek geçirmeye özen gösterilmelidir. En az 2 litre su içmek, hem yılbaşı gecesi tüketilen yemeklerin dengelenmesine yardımcı olur hem de ertesi gün baş ağrısı riskini engeller. Akşamki yılbaşı sofrasının çok zengin olacağı düşüncesi ile kahvaltı ya da ara öğünler asla aksatılmamalıdır.Yeni yılı daha dinamik karşılamak ve 1 Ocak sabahı daha rahat bir mide ile uyanabilmek için bu iki gün beslenmeye dikkat etmek gerekir. Özellikle yılbaşı gecesi tüketilen besinler, konusunda seçici olunmalıdır. Yılbaşı gecesi için hazırlanan sofralarda kızartılmış yiyecekler yerine ızgara veya fırında yapılmış yiyecekler tercih edilmelidir. Mevsim sebzelerinden yapılmış salatalar sofralarda her zaman yer almalıdır. Hindi eti tercih edilmiyorsa tavuk veya balık tüketilebilir. Etin yanına pilav, makarna gibi yiyecekler yerine garnitür olarak haşlanmış veya ızgara sebzeler yenilebilir.Yılbaşı gecesi yağlı cipsler yerine esmer ekmek ve az yağlı peynirlerle hazırlanmış çeşitli kanepeler tüketilebilir. Karışık kuruyemiş tabağında; ceviz, kavrulmamış fındık, bademin yanında kuru kayısı, kuru üzüm, yaban mersini, kuru eriğe de yer verilebilir. Böylece vitamin, mineral ve posa içeriği yükseltilmiş olur. Bu gece şerbetli tatlılardan uzak durmak fazla kalori alımını engeller ve şişkinlik, hazımsızlık problemlerini önler. Yılbaşı gecesi tatlı olarak meyve ya da sütlü tatlılar tercih edilebilir.Hem yılbaşı gecesinin yorgunluğunu hem de tüm bir yılın toksinlerini atarak yeni yıla daha enerjik başlamak için yeni yılın ilk gününde detoks uygulanabilir. Yeni yılın ilk gününde de bol su içmeyi ihmal etmeden bir gece öncesinin yorgunluğunu bütün gün yatarak değil hafif hareketli olunarak gidermek daha doğru olacaktır.Yeni yılın ilk günü uygulanabilecek detoks mönüsüSabah: 1 yemek kaşığı yulaf + 1 su bardağı kefir + 2 dilim ananas + 1 avuç çiğ bademAra: Detoks çayı (yeşil çay + kiraz sapı + çubuk tarçın + zencefil + limon + 1 çay kaşığı bal)Öğle: 1 kase sebze çorbası (kremasız)Ara: 1 kase yoğurt + 1 elmaAkşam: Izgara balık + salataGece: Detoks çayı (yeşil çay + kiraz sapı + çubuk tarçın + zencefil + limon + 1 çay kaşığı bal)