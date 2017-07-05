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'Yazın terlemekten korkmayın'
'Yazın terlemekten korkmayın'

'Yazın terlemekten korkmayın'

Prof. Güler, "Terlemekten korkmamak lazım. Sıcaktan korunmak için serin yerde durmalılar, hafif yiyecekler tüketmeliler. Su, meyve, yoğurt türü şeyler bol tüketmeli" dedi

'Yazın terlemekten korkmayın'

Prof. Güler, "Terlemekten korkmamak lazım. Sıcaktan korunmak için serin yerde durmalılar, hafif yiyecekler tüketmeliler. Su, meyve, yoğurt türü şeyler bol tüketmeli" dedi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:22
'Yazın terlemekten korkmayın'
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TERLEMENİN vücudun serinlemesini sağladığını aktaran Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Güler, "Terlemekten korkmamak lazım. Sıcaktan korunmak için serin yerde durmalılar, hafif yiyecekler tüketmeliler. Su, meyve, yoğurt türü şeyler bol tüketmeli" dedi.
 
Antalya'da, bir konferansa katılan Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Çağatay Güler, artan sıcaklarda kiloluların, yaşlıların, bebek ve çocukların en önemli risk grubunda bulunduğunu belirtti.
 
"Şişman ya da kiloları fazla olan kişilerde tehlike daha fazladır çünkü kilolularda kalp zorlaması, kronik hastalıklar fazladır, egzersiz dirençleri azdır. Bu nedenle şişmanların sağlığını sıcaklık olumsuz etkiliyor" diyen Güler, kiloluların serin yerde kalması gerektiğini ifade etti.
 
"TERLEMEKTEN KORKMAMAK LAZIM" 
Kiloluların güneş altında ağır iş ve spor yapmamaları gerektiğini anlatan Güler, "Kilolularda, sıcak havada diğerlerine göre daha fazla sıvı kaybı olur, kalbin zorlanması daha fazladır. Solunum sıkıntısı çekerler. Terlemekten korkmamak lazım, terleme olmazsa vücutta serinleme olmaz ama şişmanlar çok terlese de vücudu soğutmaya yeterli olmayabilir. Sıcaktan korunmak için serin yerde durmalılar, hafif yiyecekler tüketmeliler. Su, meyve, yoğurt türü şeyler bol tüketmeli. Vantilatör, havalandırma sistemleri olmayan evlerde karşılıklı pencereler açılarak doğal hava akımı sağlanmalıdır" dedi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 14:01
Anahtar Kelimeler:
TerlemekÇağatay Güler
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