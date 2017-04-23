Yaza kadar kilo vermek için uygulayabileceğiniz 6 alternatif yol

YAZA güzel girmeniz için 6 alternatif yol

Taze yiyin

GÜN içinde sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenizi öneririz. Bu gıdaların mevsiminde ve taze olmasına dikkat edin. Özellikle organik yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

Şeker yemeyin

BU aralar en çok duyduğumuz uyarı bu olabilir. Şekerden uzaklaşmak demek, ambalajla satılan tüm ürünlerden, ekmekten ve dondurulmuş gıdalardan uzak durmak demektir. Zor olacak biliyoruz ama hem kendi sağlığınızı hem de alacağınız iltifatları düşünmenizi isteriz.

Su için

SUYUN insanlık için yararlarını saymaya başlasak sayfalar yetmez. Kilolarınızdan kurtulmak için de suyu kullanabilirsiniz. Gün içinde normalde tükettiğiniz miktardan daha fazla su içmeye başlarsanız hem daha hızlı kilo verebilirsiniz hem de saçlarınız, tırnaklarınız, deriniz tazelenir ve güçlenir.

Hareket edin

NE kadar çok hareket ederseniz, o kadar çok kalori yakarsınız ve kilo verirsiniz. Bu da demek oluyor ki asansör yerine merdiven kullanmalısınız. Kısa mesafelere giderken araba yerine yürümelisiniz. Hareket zamanı geldi.

Kahvaltıyı unutmayın

GÜNE iyi ve sağlıklı bir kahvaltıyla girmek size zinde tutacaktır. Daha az yorulacağınız için daha az enerjiye ihtiyaç duyarsınız. Ayrıca taze gıdalarla yapılan kahvaltıların metabolizmayı hızlandırarak fazla yağlarınızı eritmenizde faydası olacaktır.

Porsiyonlarınızı azaltın

İÇİNİZDE yukarıdakilerden hiçbirini yapmak gelmiyorsa çok basit bir çözümümüz var. Sipariş ettiğiniz ya da evde kendiniz için hazırladığınız yiyeceklerin miktarını azaltın. Bir dolu tabak yemek yerine daha az miktarları denemenizi öneririz. Az yiyen kazanır.