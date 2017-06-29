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Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Güneş çarpmasına dikkat
Güneş çarpmasına dikkat

Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!

Aşırı nem ve sıcaklar, pek çok kişinin yaz aylarını kabusa çeviriyor. Çünkü yüksek hava sıcaklıkları, birtakım hastalıkların yanı sıra ayaklarda da şişmelerin yaşanmasına yol açabiliyor. Ancak genellikle hafife alınan bu şişmeler, aksine çok dikkat gerektiriyor. Çünkü ayak şişmeleri, çeşitli hastalıkların sinyalini verebiliyor. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Salim Bereket, yaz aylarında birçok kişi için büyük bir problem olan ayak şişmeleri hakkında bilinmeyenleri anlattı

Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!

Aşırı nem ve sıcaklar, pek çok kişinin yaz aylarını kabusa çeviriyor. Çünkü yüksek hava sıcaklıkları, birtakım hastalıkların yanı sıra ayaklarda da şişmelerin yaşanmasına yol açabiliyor. Ancak genellikle hafife alınan bu şişmeler, aksine çok dikkat gerektiriyor. Çünkü ayak şişmeleri, çeşitli hastalıkların sinyalini verebiliyor. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Salim Bereket, yaz aylarında birçok kişi için büyük bir problem olan ayak şişmeleri hakkında bilinmeyenleri anlattı

29 Haziran 2017 Perşembe 12:19
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
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YAZ aylarında ayak şişmesi problemi ile karşılaşan kişilerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü ayak şişmelerinin yaz aylarında görülmesi sıcak havalara bağlı olabileceği gibi, bazen önemli hastalıkların da habercisi olabiliyor. Bu gibi şikayetleri olan bireylerin mutlak suretle bir uzmana başvurmaları gerekiyor. Çünkü ayak şişmesini tedavisi için problemin altında yatan nedenin ne olduğunu bilmek büyük önem taşıyor.

Ayak şişmelerinin altında ciddi problemler yatıyor olabilir

Yaz aylarında etkisini iyice arttıran hava sıcaklıkları, vücutta birtakım değişikliklerin görülmesine neden olabiliyor. Sıcakların dokularda su toplanmasına yol açması özellikle ayaklarda şişmeleri tetikliyor. Bilhassa aşırı sıcaklarda yaşanan terleme, artan sıvı ihtiyacı, yüksek sıcaklıklara bağlı damarlarda genişleme görülmesi ve vücutta tuz birikmesi, ayaklarda ve ellerde şişliklerin görülmesine neden olabiliyor. Bunun dışında kalp hastalıkları, KC hastalıkları, böbrek yetmezliği, hipertansiyon gibi önemli hastalıklar da ayak şişmelerinin nedeni olarak ortaya çıkabilir. Bunların dışında varis dediğimiz bacak damarlarının genişlemesi ve aşırı kilo, obezite de özellikle yaz aylarında ayak şişmelerinin yaşanmasının sık nedenleri olarak görülebiliyor.

Yaz gebelikleri ayak şişmelerinin artmasına yol açabiliyor

Gebelikte vücut, normal zamanlara oranla daha fazla sıvı tutuyor. Bu nedenle hamilelikte sıklıkla ayak şişmeleri yaşanabiliyor. Gebelik yaz aylarına denk geldiğinde ise, kadınlar kışa oranla daha fazla sıvı tüketiyor. Bu durum da gebelerin ayak şişmesi probleminden daha fazla etkilenmesine neden olabiliyor.

Ortopedik problemler de ayak şişmelerini tetikleyebiliyor

Yaz aylarında çokça seyahat planları yapılıyor. Uzun süre yürümeye ve seyahate bağlı olarak oluşan ortopedik sorunlar da ayak şişmelerinin sebepleri arasında yer alıyor. Eklem ve çevresinde bulunan dokuların zarar görmesi de en önemli ortopedik sorunlar olarak sayılabiliyor. Ayrıca gün içerisinde uzun süre hareketsiz kalmak, yolculuk yapmak, sürekli oturmak ya da sabit şekilde ayakta durmak, ayaklarda şişmelerin yaşanmasına neden olabilen diğer faktörler arasında yer alıyor.

Diyabet hastaları da risk grubunda

Diyabet hastalığının da ayak şişmesinin oluşmasında önemli rol oynadığı biliniyor. Diyabet oranının yüksek olduğu durumlarda ayaklarda şişme, yanma, uyuşma gibi belirtiler görülebiliyor. Bu gibi durumlarda ayak şişmeleri uzun sürüyorsa uzman bir hekime başvurulması gerekiyor.

Alerjilere dikkat!

Alerjiler de ayak şişmelerinde büyük önem taşıyan faktörlerin başında geliyor. Herhangi bir nedenle oluşan her türlü alerjik durum ayak şişmesinin gelişmesine neden olabiliyor. Ayrıca ayaklarda meydana gelen iltihabi enfeksiyonlar da şişme sebepleri arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
NemCsıcakAyak şişmesi
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