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Vitamin ve protein deposu su yosunları

Su yosunu türleri klorella ve spirulina bol miktarda protein ve vitamin içerdiği belirtildi

Vitamin ve protein deposu su yosunları

Su yosunu türleri klorella ve spirulina bol miktarda protein ve vitamin içerdiği belirtildi

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:52
Vitamin ve protein deposu su yosunları
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AVİCENNA Marka Sorumlusu Arzu Kabakçı, su yosunu türleri klorella ve spirulina hakkında bilgi verdi. Kabakçı, bu türlerin protein ve vitamin açısından oldukça zengin olduklarını belirtti. Klorella türünün tek hücreli bir taze su yosunu olduğunu aktaran Kabakçı, yeşil sebzelerden yaklaşık 22 kat daha fazla klorofil içerdiğini söyledi.
Kabakçı, “Balıkların başlıca besinlerini oluşturur. Bitkilerde ışığı kimyasal enerjiye dönüştüren işlem olan fotosentezin en gerekli maddesi olan klorofil açısından çok zengindir. Özellikle Klorella, bilinen en yüksek klorofil kaynağı yeşil sebzelerden yaklaşık 22 kat daha fazla klorofil içerir. Klorella içerisinde aminoasit, protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengindir ve çok besleyicidir. Dünyada 2,5 yıldır DNA’sını değiştirmeyen belki de tek canlı türü olduğu öne sürülmektedir. Klorella 19. Yüzyılın sonlarında keşfedildi. Yüksek protein içeriği ve hızlı büyümesi nedeniyle Klorellaya 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ticari bir yiyecek olarak yatırım yapıldı. 1950’lerde araştırmacılar ilk olarak Klorellanın farelerde karaciğer hastalığının önlediğini bildirmişlerdir. Az sayıda laboratuar ve hayvan deneyinde elde edilen sonuçlar bu yosunun antikanser etkilerinin olabileceğini göstermiştir. Bir diğer çalışma ise, ekstrenin antikanser etkinliğini azaltmadan kemoterapinin yan etkilerini azalttığını ortaya koymuştur” dedi.
“Yüzde 70’e varan zengin protein içeriyor”
Kabakçı, spirulina türlerinin ise yüzde 70’e varan zengin protein içerdiğini dile getirerek, “ABD uzay araştırmalarında NASA tarafından astronotların beslenmesinde başarı ile uygulanması nedeniyle dikkati çekti. Yüzde 70’e varan zengin protein içeriği dışında vitaminler, çeşitli mineraller, demir, fenolik asitler ve gama linoleik asit gibi vücudumuz için gerekli bileşenleri taşımaktadır. Spirulina üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen bulgular sonucunda virüs enfeksiyonlarında, bağışıklık düzenlenmesinde ve antioksidan etkisine bağlı olarak karaciğer toksinlerine karşı zararlarına karşı koruyucu etkisi tespit edilmiştir” diye konuştu.
“Klorella ve Spirulina ile ilgili olarak ortaya atılan kullanım önerileri bazı deneysel bulgulara dayanmaktadır” diyen Kabakçı şunları kaydetti: “Daha fazla klinik çalışmalara gerek duyulmaktadır. Kalite sorunlarına bağlı olarak çıkabilecek riskler dışında, vücut için zararlı bir durum söz konusu değildir. Ancak bazı klorella türleri K vitamini bakımından zengin olduğundan kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde ilacın etkisini azaltacağı için dikkatli kullanılmalıdır”. 

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Arzu KabakçıSu YosunuAminoasitProteinVitaminMineralANTİOKSİDAN
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