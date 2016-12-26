Uzmanından anne adaylarına öneriler

Kayseri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, gebelik şansını arttırıp, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere 10 öneride bulundu. Öner, "Soğan kürü, karanfil kürü gibi kürlerden ve diğer bitkisel tedavi yöntemlerinden uzak durun" dedi

DOÇ.Dr.



"Her çiftin anne ve baba olma isteği vardır. Çiftlerin ne yazık ki yüzde 15'i kendiliğinden gebe kalamayabilir. Aslında bu oranı düşürebilecek ve



Doç.Dr. Öner, gebelik şansını artırmak için şu önerilerde bulundu:



"Çiftler içiyorsa, mutlaka sigarayı bırakılmalıdır. Yapılmış tüm çalışmalara göre sigara spermleri öldürmekte ve yumurta kalitesini azaltmaktadır. Endişe ve stresten uzak durun: Stresin başlı başına hormonları etkilemekte ve gebeliğe engel olmaktadır. Size tek gereken stresten uzakta gebeliğe odaklanmak. Gebeliği planlamayı geciktirmeyin, özellikle kadınların 35 yaşından sonra yumurta rezervleri azalmaktadır. Benzer şekilde erkeklerde 45 yaşından sonra sperm sayısı azalmaktadır. Gebelik için kaliteli sperm ve kaliteli yumurta gerekmektedir. Son yıllarda sperm ve yumurta kalitesini arttırmak için folik asid takviyesinin önemli olduğu gösterilmiştir. Gebelik planlayan anne ve baba adaylarının folik asid kullanmalılardır. Gebelik sadece kadından olmaktadır bundan dolayı sadece kadına folik asid başlanmalıdır gibi yanlış bir inanış vardır. Doğru zamanda ilişki adetin ilk gününden itibaren sayılarak adetin 11 ve 15'inci günleri arasında her gün ilişkiye girilmesinin gebelik şansını arttırdığı gözlenmiştir. Kansızlık, B12 ve D vitamini eksikliğinizi giderin. Kilonuzu verin. Kiloluysanız mevcut kilonuzdan yüzde 10 kilo verdiğinizde yumurta rezerviniz 5 kat artmaktadır."

"KÜRLER NEDENİYLE ERKEN MENOPOZA GİREN BİRÇOK HASTA VAR"

Doç.Dr. Gökalp Öner, çocuk isteyen çiftlere çay ve kahve tüketimi ile bitkisel tedavi yöntemleri konusunda da uyarılarda bulundu. Doç.Dr. Öner, günde 7 bardaktan fazla kahve veya çay tüketilmemesini önerirken, "Alkolden uzak durun. Bizim de yaptığımız çalışmalarda alkol kullanımının yumurtalık rezervini azalttığı gösterilmiştir. Bitkisel tedavi yöntemlerinden uzak durun. Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşmadığı durumlarda bir .Dr. Gökalp Öner , çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bitkisel tedavi yöntemlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. Bu konuda mutlaka bir hekime danışılması gerektiğini ifade eden Öner, şöyle konuştu:"Her çiftin anne ve baba olma isteği vardır. Çiftlerin ne yazık ki yüzde 15'i kendiliğinden gebe kalamayabilir. Aslında bu oranı düşürebilecek ve gebelik şansını arttırabilecek basit öneriler var."Doç.Dr. Öner, gebelik şansını artırmak için şu önerilerde bulundu:"Çiftler içiyorsa, mutlaka sigarayı bırakılmalıdır. Yapılmış tüm çalışmalara göre sigara spermleri öldürmekte ve yumurta kalitesini azaltmaktadır. Endişe ve stresten uzak durun: Stresin başlı başına hormonları etkilemekte ve gebeliğe engel olmaktadır. Size tek gereken stresten uzakta gebeliğe odaklanmak. Gebeliği planlamayı geciktirmeyin, özellikle kadınların 35 yaşından sonra yumurta rezervleri azalmaktadır. Benzer şekilde erkeklerde 45 yaşından sonra sperm sayısı azalmaktadır. Gebelik için kaliteli sperm ve kaliteli yumurta gerekmektedir. Son yıllarda sperm ve yumurta kalitesini arttırmak için folik asid takviyesinin önemli olduğu gösterilmiştir. Gebelik planlayan anne ve baba adaylarının folik asid kullanmalılardır. Gebelik sadece kadından olmaktadır bundan dolayı sadece kadına folik asid başlanmalıdır gibi yanlış bir inanış vardır. Doğru zamanda ilişki adetin ilk gününden itibaren sayılarak adetin 11 ve 15'inci günleri arasında her gün ilişkiye girilmesinin gebelik şansını arttırdığı gözlenmiştir. Kansızlık, B12 ve D vitamini eksikliğinizi giderin. Kilonuzu verin. Kiloluysanız mevcut kilonuzdan yüzde 10 kilo verdiğinizde yumurta rezerviniz 5 kat artmaktadır."Doç.Dr. Gökalp Öner, çocuk isteyen çiftlere çay ve kahve tüketimi ile bitkisel tedavi yöntemleri konusunda da uyarılarda bulundu. Doç.Dr. Öner, günde 7 bardaktan fazla kahve veya çay tüketilmemesini önerirken, "Alkolden uzak durun. Bizim de yaptığımız çalışmalarda alkol kullanımının yumurtalık rezervini azalttığı gösterilmiştir. Bitkisel tedavi yöntemlerinden uzak durun. Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşmadığı durumlarda bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanına başvurun, soğan kürü, karanfil kürü gibi kürler nedeniyle erken menopoza giren birçok hasta ile karşılaşıyoruz" diye konuştu.