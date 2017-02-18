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Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara...

Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!

Uykusunda birçok kişi, farkında olmadan belli başlı bir takım rahatsızlıklar yaşıyordur. En çok rastlanan sorun ise uykuda yaşanan kramp ve kasılmalardır. Bu rahatsızlıklar zaman geçtikçe psikolojik ve acı yaratan bir takım problemlere yol açabilir

Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!

Uykusunda birçok kişi, farkında olmadan belli başlı bir takım rahatsızlıklar yaşıyordur. En çok rastlanan sorun ise uykuda yaşanan kramp ve kasılmalardır. Bu rahatsızlıklar zaman geçtikçe psikolojik ve acı yaratan bir takım problemlere yol açabilir

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:37
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!
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ÖZELLİKLEayaklarda meydana gelen kramp ve kasılmalar genellikle vücudun susuz kalmasından veya vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklanıyor. Kramp anında yapılan ayağı hareket ettirme ve kramp giren bölgeye yapılan masaj ağrıyı daha fazla şiddetlendiriyor. Sonuç olarak, kramp girmesi halinde yapılan hiçbir yöntem ağrının şiddetlenmesini azaltmıyor, aksine ağrıyı daha fazla şiddetlendiriyor.

Fakat şimdi bahsedeceğimiz mucizevî öneri, ağrılarınızı dindirecek ve bacak ve ayaklarda meydana gelen kramplara çözüm olacak…

Çarşafınızın altına lavanta sabunu koyun!

Elbette bu yöntem doktoraların tam anlamıyla desteklediği bir çözüm değil, fakat bazı uzmanlar sabunun içerisinde yer alan magnezyumun problemi çözebileceğine inanıyorlar.
Kas ve eklemlerde yer alan kramp ve ağrılar genel olarak magnezyum minerali eksikliğindendir.  Dolayısıyla sabunun içerisinde yer alan magnezyum,  kas ve eklemlerde yer alan kramplarda oldukça etkilidir.

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Anahtar Kelimeler:
SağlıkGenel SağlıkAyak KramplarıKramp Tedavisi
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