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Tuzu azaltmak kalp krizi riskini düşürüyor!
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Tuzu azaltmak kalp krizi riskini düşürüyor!

Yemeğin tadına bakmadan tuz atanlardansanız o zaman bu haber sizin için! İşte tuz tüketimi ile ilginç bilgiler...

Tuzu azaltmak kalp krizi riskini düşürüyor!

Yemeğin tadına bakmadan tuz atanlardansanız o zaman bu haber sizin için! İşte tuz tüketimi ile ilginç bilgiler...

04 Eylül 2017 Pazartesi 16:30
Tuzu azaltmak kalp krizi riskini düşürüyor!
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TUZ sağlığınıza zarar verebilir” sloganını son yıllarda çok fazla duymaya başladık. Özellikle de aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyon, kemik erimesi, böbrek hastalığı, mide kanseri, inme, şişmanlık gibi birçok rahatsızlığın nedenini oluşturuyor.
 
Peki, bu “can alıcı” bilgiyi bilmemize rağmen hala yemeğin tadına bakmadan tuz atanlar illa ki aramızda vardır.
 
Eğer siz de bu grubun içerisine giriyorsanız bilmeniz gereken bulguyu daha sizlerle paylaşıyoruz.
 
TOPLUMU EĞİTMEK ÇOK DAHA UCUZ!
 
Boston’daki Tufts Üniversitesi’nden araştırma ekibi, tuz kullanımını azaltarak ölüm sayısının her yıl, 5,8 milyon sağlık sorunu nedeniyle yeti kaybına uyarlanmış yaşam süresinin düşeceğini söyledi.
 
YILDA YAKLAŞIK 1,6 MİLYONUNUN ÖLDÜĞÜNÜ
 
Çoğu kişi, Dünya Sağlık Örgütü'nün günde en fazla 2g olarak tavsiye ettiği miktardan daha fazla tuz tüketiyor. Sonuçlar dünya çapında kalp rahatsızlığı çeken kişilerin, yılda yaklaşık 1,6 milyonunun öldüğünü gösteriyor.
 
Sadece bu da değil! Araştırmacıların daha sonra ankette; 2011-2020 yılları arasında her bir ülkenin, her yıl yürütülen poliçesini göz önünde bulundurarak, sağlık sorunu nedeniyle yeti kaybına uyarlanmış yaşam süresini hesapladı.
 
Sonuçlarda, dünya çapında uygulanan politikanın, kardiyovasküler hastalıklarla ilgili yılda, yaklaşık 5.8 milyon yeti kaybına uyarlanmış yaşam süresi, on yıllık müdahalede de kişi başı 1,13 dolarlık bir maliyetten kurtarabileceği belirtildi.
 
KALP HASTALIKLARI ÖNLEMEK İÇİN…
 
Tufts Üniversitesi’nde Beslenme Uzmanı olan Prof. Dariush Mozaffarian araştırmayla ilgili şunları söyledi:
 
"Aşırı tuz tüketimin her yıl yüz binlerce kardiyovasküler ölümle sonuçlandığını biliyoruz. Trilyon dolarlık soru şu: Tuz tüketimini azaltmak için ne yapmak ve bunun için ne kadar harcamak lazım? Araştırmamızın sonunda da görüyoruz ki sodyum tüketiminin azaltılması için yürütülen ulusal politikalar, maliyet açısından son derece fazla”
 
Özetlemek gerekirse aslında yapmamız gereken çok basit bir şey: “Sağlımızı koruma ve olası hastalıklara karşı yaşayabileceğimiz rahatsızlıkların riskini azaltmak için günlük tüketilen tuz miktarını azaltmak!”

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Anahtar Kelimeler:
BostonTuzTufts Üniversitesi
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