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Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırma yöntemleri!

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Gurur Polat, tekrarlayan tüp bebek tedavilerinde başarıyı artırmanın yollarını anlattı

Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırma yöntemleri!

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Gurur Polat, tekrarlayan tüp bebek tedavilerinde başarıyı artırmanın yollarını anlattı

25 Temmuz 2017 Salı 17:03
Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırma yöntemleri!
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BAZI çiftlerde tekrarlayan tüp bebek tedavilerinden istenilen sonuç elde edilemez. Bazı durumlarda ise doğal yollarla gebelik oluşmasına rağmen, tekrarlayan rahim içi ölümlerya da düşükleryaşanmaktadır. Bu çiftlerde immünolojik problemler oluşabilir ve bu neden ile rahmin bebeği kabul etmesinde bir takım sorunlar yaşanmaya başlanır.
 
TEKRARLAYAN TÜP BEBEK TEDAVİLERİNİN NEDENLERİ 
Kandaki beyaz küreler bizi hastalıklardan ve yabancı hücrelerden korumak ile görevli vücudun savunma hücreleridir. Bu beyaz kan hücreleri önce vücuda giren bir bakteri veya virüsleri fark eder, sonra onu etkisiz hale getirmeye çalışır. Daha sonra bakteri, virüs veya dokunun parça yapısını hafıza hücrelerine bildirerek, ilerde tekrar bir karşılaşma olursa hangi salgılarla savaşması gerektiğini kayda geçirirler.
 
TEDAVİDE EMBRİYONUN TUTUNMA AŞAMASI 
“Embriyonun anne rahmine tutunabilmesi için vücut savunma sistemini aşması ve kendi ürettiği bazı salgılar yardımı ile rahim içine tutunması gerekir. Çünkü yapısının yarısı babadan geldiğinden embriyo da anne için bir yabancıdır. Tutunmasını sağlamak için önce tanınması ve ardından beyaz kan hücreleri ile bebek arasına salgılama sistemiyle koruyucu bir kalkan örülmesi gerekir. Bu salgı yapılamazsa embriyo beyaz kürelerin saldırısına maruz kalır. Bazı durumlarda embriyo tutunma aşamasının hemen başında kaybedilir. Bazı durumlarda ise özellikle ilk 3 ay içinde ölüm ya da düşükle sonlanır. Bazı embriyolar ise tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşamaya devam ederler, fakat devamlı bir savaşın içinde oldukları için büyüme ve gelişme geriliğine maruz kalırlar. Sağlıklı bir gebelik için, embriyonun vücuda gelen her yabancı canlı gibi öncelikle tanınması, sonra ona uygun kalkan üretilmesi gerekmektedir. Embriyo tanınamazsa koruyucu kalkan üretilemez.
KİŞİYE ÖZEL PLANLANIR 
Tekrarlayan tüp bebek tedavilerinde başarıyı artırmak için kişinin duruma özel planlama ve uygulamalar yapılır. Örneğin lenfosit aşısı anne beyaz kürelerinin bebeği fark etmesini kolaylaştırır. Aspirin hem kanı sulandırarak akışı destekler hem de beyaz kürelerin inflamasyonunu yani hücum ve bir yerde toplanma eğilimini azaltır. Kan sulandırıcı iğnelerin bu etkisi daha kuvvetlidir. Kortizon ve türevi ilaçlar, beyaz küreleri baskılar. Eğer enfeksiyona bağlı total beyaz küre alarmı varsa kombine antibiyotik tedavisi kullanılır. İyi ve kötü niyetli beyaz kürelerin kendi içindeki oranlarının bozuk olduğu durumlarda immünglobulin serumu kullanılabilir.
 
Tüp bebek tedavisinin olumsuz sonuçlanmasına neden olan diğer bir immünolojik infertilite tipi, vücudun kendisine karşı salgı üreterek savaş açtığı durumlardır. Romatizmal hastalıklar, ANA pozitifliği, tiroide karşı salgı oluşturulması bunlar arasındadır. Bu durumda üretilen salgı henüz hastalık yapacak kadar etkili olmayabilir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında tüm bu sebepler değerlendirilerek tedavi tekrar planlanmaktadır. Çiftlerimizin sabırla doktorlarına güvenmelerini ve umutlarını kaybetmemelerini tavsiye ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Tüp BebekGurur Polat
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