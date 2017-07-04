Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı da önemli

ÇOCUK sahibi olmak tüp bebek tedavisi gören milyonlarca çiftin en büyük umudu. ABD'de yapılan bir araştırmaysa, yaş ilerledikçe çocuk sahibi olma olasılığının, sanılanın aksine sadece kadınlar için değil, erkekler için de azaldığını ortaya koydu.



"Çocuk sahibi olmada sadece kadınların değil, erkeklerin yaşı da etkili.”



Bu tespit ABD’de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmanın sonucu.



Boston eyaletindeki uzmanlar tüp bebek tedavisi gören 19 bin çifti inceledi. Araştırma 30 yaş altı kadınların, partnerlerinin yaşı ilerledikçe çocuk sahibi olma şanslarının azaldığını gösterdi.



35 ila 40 yaşındaki kadınların, partnerlerinin kendilerinden genç olmasının hamilelik şansını arttırdığı görüldü.



Uzmanlara göre hamile kalma şansı bakımından kadının yaşı, belirleyici etkenlerin başında geliyor. Ancak erkeklerin ilerleyen yaşı da çocuk sahibi olma şansını azaltıyor.

Uzmanlar erkeklerde ilerleyen yaşlarda çocuk sahibi olmanın genetik bozukluklara da yol açabileceğine dikkat çekiyor.