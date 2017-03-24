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Tüberküloza dikkat

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Bozkurt, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu

Tüberküloza dikkat

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Bozkurt, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu

24 Mart 2017 Cuma 22:01
Tüberküloza dikkat
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VEREM hastalığının sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Bozkurt, hastalığın kalıtsal değil bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade etti. Bozkurt, "Hastalık, hastaların öksürme ve hapşırmaları sırasında etrafa saçtıkları verem mikroplarının sağlam kişiler tarafından solunması ile bulaşır. Yiyecek, içecek, cinsel ilişki veya kan yoluyla tüberküloz (verem) hastalığı bulaşmaz. Ayrıca şeker, kronik böbrek yetmezliği, kanser gibi hastalığı olan kişilerde tüberküloz hastalığı olma riski artmaktadır. Tüberküloz, sinsi bir hastalık olduğundan şikayetler genelde hafif başlamakta veya yavaş ilerlemektedir. Tüberküloz hastası ile aynı evde yaşayan yakın temasta bulunan kişilerin de vücut direnci düşmektedir" dedi.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bozkurt, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı: "3 hafta boyunca veya uzun süren öksürük, balgam çıkarma, kan tükürme, göğüs ağrısı ve nefes darlığı, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık şeklinde sıralanabilir. Tüberküloz hastalığının kesin tanısı balgam olmak üzere hasta kişinin vücuduna ait örneklerde tüberküloz mikrobunun gösterilmesi veya üretilmesi ile konulmaktadır." Tüberküloz hastalığının tedavi süresinin 6 ay olduğunu belirten Bozkurt, tüberküloz tedavisinin verem savaş dispanserlerinde ücretsiz olarak yapıldığını söyledi.
HASTALAR NELER YAPMALI?
Bozkurt, verem hastalarının yapması gerekenleri "Öksürürken, hapşırırken, konuşurken ağız ve burnu bir mendil yardımıyla kapatmalı, yaşanılan ortamlar güneş görmeli ve iyi havalandırılmalıdır, sigara, alkol kullanmamalı, TBC ilaçları alınırken doktor bilgisi ve izni dışında ilaç kullanılmamalı. TBC ilaçları her gün düzenli olarak önerilen dozda gözetimli olarak alınmalı şeklinde belirtmiştir" şeklinde sıraladı. Ayrıca Bozkurt "Tüberküloz hastası olan bir kişi ile teması olan kişilerin başta çocuklar olmak üzere uzman hekimin gerekli gördüğü şekilde kişilerin hastalanma olasılıklarını düşürmek için koruyucu tedavi alması gerekmektedir. Unutmayalım ki erken tanı, doğru ve etkin tedavi ile verem hastalığından korunmak mümkündür" dedi.

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Alanya Eğitim Ve Araştırma HastanesiGöğüs Hastalıkları UzmanıZeynepDünya Tüberküloz Günü
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