Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100934
ALTIN
140.750
DOLAR
3.5103
STERLIN
4.5578
EURO
4.0108
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Güneş çarpmasına dikkat
Güneş çarpmasına dikkat

Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczaneler arasındaki tıbbi malzeme sözleşmesi, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giriyor

Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczaneler arasındaki tıbbi malzeme sözleşmesi, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giriyor

29 Haziran 2017 Perşembe 11:08
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
banner404

ECZACILAR bu tarihten itibaren ilacın yanı sıra 115 kalemden oluşan tıbbı malzeme için de danışmanlık hizmeti verecek, vatandaş fatura kestirip, kurumun ödemesini beklemeyecek.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczaneler arasındaki tıbbi malzeme sözleşmesi, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giriyor. Eczacılar bu tarihten itibaren ilacın yanı sıra 115 kalemden oluşan tıbbı malzeme için de danışmanlık hizmeti verecek, vatandaş fatura kestirip, kurumun ödemesini beklemeyecek.
 
Tıbbi malzemelerin de eczanelerden temin edilmesiyle ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, eczacıların sonradan alınan sertifika ile değil, üniversite diplomaları ve aldıkları akademik eğitimle tıbbi malzemede en iyi danışman olduklarını belirterek, "Vatandaşlar, hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabilecekler" dedi.
 
VATANDAŞ FATURA KESTİRİP KURUMUN ÖDEMESİNİ BEKLEMEYECEK
 
Reçetesine tıbbi malzeme yazılmış olan hastaların 1 Temmuz'dan sonra cadde cadde dolaşıp tıbbi malzemeci aramayacağını söyleyen Soydan şöyle konuştu: 
 
“Vatandaş fatura kestirip kurumdan yapılacak ödemeyi beklemeyecek. Çünkü SGK eczanelerimizle sözleşme yaparak vatandaşlarımızın her gün çalışan, ülkemizin en ücra köşesinde bile hizmet veren 25 bin eczaneden hizmet alınmasını sağlamıştır. Eczane sözleşmelerinin “tıbbi malzemelerin“ de eczanelerce karşılanması yönünde hazırlanması vatandaşlarımızın sağlık hizmetini kesintisiz alması açısından çok önemli bir gelişmedir. Vatandaşlarımız; hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı vs. gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabileceklerdir."
 
İLAÇ VE TIBBİ MALZEME ECZACI DANIŞMANLIĞI İLE ALINIR
 
Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak yüksek eğitim seviyesinde, nitelikli satış yapan kurumlar olduklarının altını çizen Nurten Saydan, "Eczanelerimizde marka seçiminde gerekli özeni gösteriyoruz ve ürün hakkında yeterli bilgiye sahibiz. Eczanelerimizde vereceğimiz ürünlerin fiyatı hiçbir zaman vatandaşımızı zorlayacak, kurumu zarara uğratacak seviyede olmayacak. Fiyat avantajından dolayı da eczanelerimiz vatandaş tarafında tercih edilecektir" dedi. 
 
Saydan, tüm eczacıların yeni uygulama için hazırlandıklarını, vatandaşların tıbbi malzemelerini alırken eczaneleri tercih edip, en uygun şekilde malzemelerini temin edebileceklerini belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 11:38
Anahtar Kelimeler:
Tıbbi MalzemeEczaneSosyal Güvenlik Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Solaryum kanser yapar mı?
Solaryum kanser yapar mı?
Boğulmalar nasıl önlenir?
Boğulmalar nasıl önlenir?

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals