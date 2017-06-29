Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

ECZACILAR bu tarihten itibaren ilacın yanı sıra 115 kalemden oluşan tıbbı malzeme için de danışmanlık hizmeti verecek, vatandaş fatura kestirip, kurumun ödemesini beklemeyecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu ile eczaneler arasındaki tıbbi malzeme sözleşmesi, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giriyor. Eczacılar bu tarihten itibaren ilacın yanı sıra 115 kalemden oluşan tıbbı malzeme için de danışmanlık hizmeti verecek, vatandaş fatura kestirip, kurumun ödemesini beklemeyecek.



Tıbbi malzemelerin de eczanelerden temin edilmesiyle ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, eczacıların sonradan alınan sertifika ile değil, üniversite diplomaları ve aldıkları akademik eğitimle tıbbi malzemede en iyi danışman olduklarını belirterek, "Vatandaşlar, hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabilecekler" dedi.



VATANDAŞ FATURA KESTİRİP KURUMUN ÖDEMESİNİ BEKLEMEYECEK



Reçetesine tıbbi malzeme yazılmış olan hastaların 1 Temmuz'dan sonra cadde cadde dolaşıp tıbbi malzemeci aramayacağını söyleyen Soydan şöyle konuştu:



“Vatandaş fatura kestirip kurumdan yapılacak ödemeyi beklemeyecek. Çünkü SGK eczanelerimizle sözleşme yaparak vatandaşlarımızın her gün çalışan, ülkemizin en ücra köşesinde bile hizmet veren 25 bin eczaneden hizmet alınmasını sağlamıştır. Eczane sözleşmelerinin “tıbbi malzemelerin“ de eczanelerce karşılanması yönünde hazırlanması vatandaşlarımızın sağlık hizmetini kesintisiz alması açısından çok önemli bir gelişmedir. Vatandaşlarımız; hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı vs. gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabileceklerdir."



İLAÇ VE TIBBİ MALZEME ECZACI DANIŞMANLIĞI İLE ALINIR



Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak yüksek eğitim seviyesinde, nitelikli satış yapan kurumlar olduklarının altını çizen Nurten Saydan, "Eczanelerimizde marka seçiminde gerekli özeni gösteriyoruz ve ürün hakkında yeterli bilgiye sahibiz. Eczanelerimizde vereceğimiz ürünlerin fiyatı hiçbir zaman vatandaşımızı zorlayacak, kurumu zarara uğratacak seviyede olmayacak. Fiyat avantajından dolayı da eczanelerimiz vatandaş tarafında tercih edilecektir" dedi.



Saydan, tüm eczacıların yeni uygulama için hazırlandıklarını, vatandaşların tıbbi malzemelerini alırken eczaneleri tercih edip, en uygun şekilde malzemelerini temin edebileceklerini belirtti.