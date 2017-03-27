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Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?

Makyaj malzemesi almadan önce kozmetik marketlerde deneme amaçlı birçok kişinin kullandığı “testerlar” sağlıklı yaşamı tehdit ediyor. Kremden ruja, rimelden fondötene kadar çeşitli testerların uçuk, gribal enfeksiyon ve deri hastalıklarına kadar uzanan risklerine dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Gökdemir hem vatandaşları uyardı hem de dev markalara çağrıda bulunarak, testerların tek kullanımlık olmasını önerdi

Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?

Makyaj malzemesi almadan önce kozmetik marketlerde deneme amaçlı birçok kişinin kullandığı “testerlar” sağlıklı yaşamı tehdit ediyor. Kremden ruja, rimelden fondötene kadar çeşitli testerların uçuk, gribal enfeksiyon ve deri hastalıklarına kadar uzanan risklerine dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Gökdemir hem vatandaşları uyardı hem de dev markalara çağrıda bulunarak, testerların tek kullanımlık olmasını önerdi

27 Mart 2017 Pazartesi 11:15
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
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SAĞLIK Bakanlığı tarafından 2016 yılında denetlenen bin 198 kozmetik ürünün 379'unun güvensiz, 606'sının 'Teknik düzenlemeye aykırı' olduğu tespit edilmesi gözleri kozmetik dünyasına çevirdi. Müşterilere deneme amaçlı sunulan tester ürünler de tehlikenin başında yer aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Gökdemir, testerların bilinçsizce kullanımına karşı vatandaşları uyardı.
Nasıl risk altındayız?

Birçok kişinin aynı tester malzemelerinin kullanımının sağlıklı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Gonca Gökdemir, “ Sizden önce tester ürünü kullanan sağlıksız kişilerden tester ürününe geçen hastalıklar sizin o tester ürünü temizlemeden ya da temizletmeden bilinçsizce kullanmanız durumunda cildinizde de bir sıyrık, çatlaklık var ise mikrobik enfeksiyon, uçuk gibi viral enfeksiyonlar, bakteriyle enfeksiyonlar, hatta sarılık gibi hepatit virüsüne bağlı enfeksiyonlara çok kolay yakalanabilirsiniz” dedi.
Çözüm “kullan at” modeli

Testerların kullanımı sırasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Gökdemir, “Kozmetik ürün içersinde de ürünleri koruyucu birtakım prezervatif maddeler, renk maddeleri var. Eğer yaşlanma karşıtı ürünler kullanıyorlarsa içerisinde birtakım vitamin ve minareler var. Bunlar havayla temasa uğradığı zaman bozulma ihtimalleri olan kimyasallar var. Dolayısıyla siz kullandığınız bir tester ürünün defalarca açılıp kapandığı için bu ürünler bozulmuş da olabilir. Bozulmuş bir ürünü cildinize temas ettirdiğiniz zaman hiç aklımıza gelmeyen birtakım tahriş egzamaları cildinizde görülebilir. Yurtdışında bizde de bazı kozmetik ürünlerin numuneleri daha küçüktür. Kullan at modelidir. Belki o tür ürünler tester olarak kullanılması daha sağlıklı olabilir. Testerları ayrı bir temizlik ürünüyle temizlemek sonrasında tekrar temizlemek bir uyarıcı olabilir. Ya da testerla cilt arasına o teması sağlayan extra bir spatula tarzı küçük tahta çubuklar şeklinde ara malzemeler kullanılabilir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TesterTehlikeMakyaj MalzemesiKozmetik
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