Terlemeyi Önleyen Mucize Doğal Yöntemler

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan terleme probleminizle, kozmetik ürünlerle başa çıkamıyorsanız bir de doğal yöntemleri denemeye ne dersiniz? Hemen her evde bulunan malzemeler yardımıyla koltuk altı terlemesini önleyebilirsiniz. İşte terlemeyi önleyen tamamen doğal yöntemlerden bazıları…

LİMON: Elma sirkesi ve bir limonu aynı oranda bir pamuğa damlatın. Ardından koltuk altınızı bu pamuk yardımıyla silin. Gece yatmadan önce koltuk altlarınıza limon suyu sürerek de gün içinde aşırı terlemenin önüne geçebilirsiniz.

BİTKİSEL YAĞLAR: Koltuk altı terlemesini azaltmak için bitkisel yağlardan faydalanabilirsiniz. 10 damla adaçayı yağını 15 damla lavanta yağı ve yarım bardak su ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı spreyli bir şişeye koyup deodorant gibi kullanabilirsiniz.

ADAÇAYI: Adaçayı etkili bir ter önleyicidir. Banyo yaparken son durulanma suyuna ada çayı yaprakları ekleyin. Her gün bal ile tatlandırılmış ada çayı içerek de aşırı terlemeyi önleyebilirsiniz.