Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Terlemeyi Önleyen Mucize Doğal Yöntemler

Koltuk altı terlemesini önleyebilen bu doğal yöntemler işinize çok yarayacak

Terlemeyi Önleyen Mucize Doğal Yöntemler

Koltuk altı terlemesini önleyebilen bu doğal yöntemler işinize çok yarayacak

23 Nisan 2017 Pazar 14:35
Terlemeyi Önleyen Mucize Doğal Yöntemler
banner404

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan terleme probleminizle, kozmetik ürünlerle başa çıkamıyorsanız bir de doğal yöntemleri denemeye ne dersiniz? Hemen her evde bulunan malzemeler yardımıyla koltuk altı terlemesini önleyebilirsiniz. İşte terlemeyi önleyen tamamen doğal yöntemlerden bazıları…

LİMON: Elma sirkesi ve bir limonu aynı oranda bir pamuğa damlatın. Ardından koltuk altınızı bu pamuk yardımıyla silin. Gece yatmadan önce koltuk altlarınıza limon suyu sürerek de gün içinde aşırı terlemenin önüne geçebilirsiniz.

BİTKİSEL YAĞLAR: Koltuk altı terlemesini azaltmak için bitkisel yağlardan faydalanabilirsiniz. 10 damla adaçayı yağını 15 damla lavanta yağı ve yarım bardak su ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı spreyli bir şişeye koyup deodorant gibi kullanabilirsiniz.

ADAÇAYI: Adaçayı etkili bir ter önleyicidir. Banyo yaparken son durulanma suyuna ada çayı yaprakları ekleyin. Her gün bal ile tatlandırılmış ada çayı içerek de aşırı terlemeyi önleyebilirsiniz.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Koltuk AltıTerlemeLimon Suyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar aylarına özel 7 cilt bakım ipucu
Bahar aylarına özel 7 cilt bakım ipucu
Kaliteli uyku için beslenme tavsiyeleri
Kaliteli uyku için beslenme tavsiyeleri
Alzheimer riskini azaltan muhteşem yiyecekler
Alzheimer riskini azaltan muhteşem yiyecekler

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals