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Telefonunu kontrol etmeden duramayanların hastalığı: Nomofobi

Erdem Yılmaz / Onedio- Eğer siz de “Telefonum çalmasa da düzenli olarak telefonumu kontrol ediyorum.” Ya da “Uyurken telefonumun yakınımda olmasını isterim.” Diyorsanız ve bu konuda çözüm arıyorsanız bilim insanlarına kulak verin! Yapılan araştırmalara göre günümüzde birçok insan telefonundan ayrı kaldığı anlarda anksiyete bozukluğu belirtileri gösteriyor

Telefonunu kontrol etmeden duramayanların hastalığı: Nomofobi

Erdem Yılmaz / Onedio- Eğer siz de “Telefonum çalmasa da düzenli olarak telefonumu kontrol ediyorum.” Ya da “Uyurken telefonumun yakınımda olmasını isterim.” Diyorsanız ve bu konuda çözüm arıyorsanız bilim insanlarına kulak verin! Yapılan araştırmalara göre günümüzde birçok insan telefonundan ayrı kaldığı anlarda anksiyete bozukluğu belirtileri gösteriyor

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:24
Telefonunu kontrol etmeden duramayanların hastalığı: Nomofobi
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HATTA bu oran öyle azımsanacak seviyede de değil. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre mobil telefon kullanıcılarının neredeyse yüzde atmışı nomofobi olarak bilinen, mobil telefonundan uzakta kalma korkusundan mustarip.
Hastalık seviyesine ulaşan mobil telefon bağımlılığının sebebi ne? Hayatımızı kolaylaştırması için üretilmiş bu cihazlar neden bozukluklara yol açıyor? 1969 yılında Psikiyatrist John Bowlby insanlarda doğuştan gelen, diğer insanlara belirli bir yakınlıkta ya da bağlılıkta olmayı tetikleyen bir dürtünün bulunduğunu açıkladı.
owlby diyor ki... Bebeklik ve çocukluğumuzda ortaya çıkan, ebeveynlerimize olan düşkünlüğümüz sonraki yıllarda farklı yönlerde ve farklı sebeplerle şekillenebilir. İlişkilerde en basit anlamıyla güvenli bir ortam yoksa kişiler obsesif bir şekilde güvenli bir iletişim ağı kurma çabasına girer. Bu ağın güvenli kısmı yakınlığı ne çok yakın ne de çok uzak seviyede tutabilme çabasıyla kendini gösteriyor.
Ayrıca çalışma mobil telefonlarımızın kişiliğimizi yansıttığını da söylüyor. Öyle ki fotoğraflarımız, belgelerimiz, kişisel arama tonlarımız mobil telefonları bizlerin bir parçası haline getiriyor, bağlılığı arttırıyor.
Ayrıca çalışma mobil telefonlarımızın kişiliğimizi yansıttığını da söylüyor. Öyle ki fotoğraflarımız, belgelerimiz, kişisel arama tonlarımız mobil telefonları bizlerin bir parçası haline getiriyor, bağlılığı arttırıyor.
Katılımcılara mobil telefonlarla iletişim şekillerini sordular. Mobil telefonlarından uzak kaldıklarında hissettikleri ve mobil telefonlarını ortalama ne kadar sürede bir kontrol ettikleri katılımcılara soruldu. Çalışmanın son sorusu ise mobil telefonlara yakınlığa paralel olarak bu yakınlığın yarattığı anskiyete bozukluklarının tarifiydi.
Katılımcılara mobil telefonlarla iletişim şekillerini sordular. Mobil telefonlarından uzak kaldıklarında hissettikleri ve mobil telefonlarını ortalama ne kadar sürede bir kontrol ettikleri katılımcılara soruldu. Çalışmanın son sorusu ise mobil telefonlara yakınlığa paralel olarak bu yakınlığın yarattığı anskiyete bozukluklarının tarifiydi.
 

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Anahtar Kelimeler:
NomofobiTelefonunu Kontrol Etmeden Duramayanların Hastalığı
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