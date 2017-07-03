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Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri

Turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre ve grip, tatilde en sık görülen hastalıklar. Uzmanlar, bu hastalıklar nedeniyle tatilin kabusa dönmemesi için önlem almak gerektiğine dikkat çekiyor

Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri

Turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre ve grip, tatilde en sık görülen hastalıklar. Uzmanlar, bu hastalıklar nedeniyle tatilin kabusa dönmemesi için önlem almak gerektiğine dikkat çekiyor

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:09
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
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GÜZEL başlayan tatil günlerinin sağlıklı geçebilmesi için alınması gereken önlemlere değinen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Hakko, tatil sırasında meydana gelen hastalıklar ve bunlar için alınması gereken önlemlerle ilgili püf noktalarını sıraladı:
 
1. Seyahate çıkacak kişinin düzenli kullandığı ilaçlar varsa onlar da seyahatten önce gözden geçirilmelidir. Kronik hastalığı olan kişiler (şeker, kalp, kanser gibi) daha riskli gruba dahildirler. Aynı şekilde gebe kadınlar da diğer kişilere göre daha fazla risk taşırlar. 
2. Akla gelen en sık enfeksiyonlar turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre, griptir. Gidilecek lokasyona göre gerekli aşılar yaptırılmalıdır.
3. Aşıların seçilmesi seyahat edilecek ülkeye, kişinin bağışıklık durumuna, daha önce yapılmış aşılarına, eğer enfeksiyon edinilirse ciddiyetine, aşının kendisinin yapacağı yan etkilere göre yapılır.
4. Tatile gidecek kişinin varsa alerjisi olan ilaçları bir liste haline getirilerek yanında bulunmasında fayda vardır.
5. İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı, kapalı şişelerdeki sular tercih edilmelidir. Musluk suyu ve musluk suyundan yapılmış buzlu içecekler içilmemeli ve paketsiz açıkta yiyecekler ve deniz ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış meyveleri soslar, salatalar gibi riskli olabilecek yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
6. Güvenli olmayan yerlerde dövme, akupunktur ve piercing yaptırmak Hepatit B, C, AIDS gibi kanla bulaşan hastalıkların görülme oranını arttırır. İğnelerin tek kullanımlık olmasına dikkat edilmelidir.
7. Cinsel temasla bulaşan hastalıklardan korunmak için prezervatif kullanılmalıdır, ancak bununla bile yüzde 3-5 yırtılma ve dökülme nedeniyle risk vardır.
8. Gebeler için en uygun seyahat gebeliğin 3-6 ayı arasıdır. Gebelerin kayak, dalma, su kayağı gibi sporları yapmaları sakıncalıdır. Gebeler ve emziren kadınlar her ilacı rahatlıkla kullanamayacakları için ilaç seçiminde dikkatli olmak gerekir.
9. Uzun yolculuklarda uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacaklarda pıhtılaşma yaygın görülen bir sorundur. Özellikle yaşlı, kalp veya şeker hastası kişilerde bu duruma rastlanır ve bu kişilere de pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar verilir.
Araç tutması ve jet lag da sıklıkla görülen ve seyahat kalitesini azaltan sorunlardır. Araç tutması olan kişiler için yolculuk öncesi alabilecekleri ilaçlar mevcuttur.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 11:59
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Tatil HastalıklarıTurist IshaliSITMASarı HummaKoleraHepatit A Ve BTifoZatürreE Grip
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