Solaryum kanser yapar mı?

TÜRKİYE ve dünyanın dört bir yanında bronzlaşmak isteyenlerin tercihi solaryumun Belçika'da yasaklanması gündemde. Gerekçe; kanser riskini artırması.



Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Keskin, “Tıp camiası olarak, aşırı miktarda solaryuma maruz kalmanın gerçekten de zararlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Solaryuma girmek isteyenlerin uyması gereken kurallar olduğunu aktaran Keskin, “Çok uzun sürelerde solaryumda bulunmamak gerekiyor. Bunun standart bir zamanı, günü veya saatini söylemek çok kolay değil. Ancak çok gerekli olmadığı zamanlarda yaptırmamak belki de en iyisi” ifadesini kullandı.



Güneş ışınlarıyla ilgili de uyarıda bulunan Dr. Keskin, “Yüksek faktörlü güneş kremlerini kullanmak, özellikle yaz aylarında oldukça önemli diye düşünüyoruz. Sarı saçlı, kızıl tenli, yeşil gözlü, beyaz tenli kişilerin bu konuda özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Ailesinde cilt tümörü olanlar daha dikkatli olmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinden çok, sabah veya akşam saatlerinde güneşlenmenin daha uygun olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.