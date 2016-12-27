Soda, maden suyu olarak da bilinir ve suda karbondioksitin çözündürülmesi ile elde edilir. (Soda zayıflatır mı, kilo verdirir mi?) isimli bu makalemizde, maden suyu ve sodanın zayıflamaya olan etkilerinden bahsettik. Sodayı, maden suyunumarketlerden şişe içinde satın alabilir ya da karbonatörle evde üretebilirsiniz

SODA,

Soda ve maden suyu zayıflatır mı, diyetisyenler ne diyor?

Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, maden suyunun zayıflamaya etkileri hakkında şu bilgileri veriyor:

(Maden suyu, içeriğindeki mineraller ve özellikle bikarbonat sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı olarak görev yapar. Alkali yapısıyla mide asidini nötralize eder. Böylelikle sindirim sistemine faydalı olup, mideyi rahatlatır. Dolayısıyla zayıflama diyeti uygulayanlar için rahatlıkla önerilebilir.)

Soda ve maden suyu zayıflatıyor

240. Amerikan Kimya Derneği Ulusal Toplantısında sunulan 2010 klinik sonuçlarına göre, su içmenin orta yaşlı yetişkinlerde kilo vermeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 12 hafta boyunca katılımcılar her yemekten önce 2 bardak su içmişlerdir ve bu durum iştahı bastırarak öğün başına aldıkları kaloriyi 90 kaloriden 75’e düşürmüştür. Araştırma sonunda bu şekilde su içenlerin içmeyenlere göre 2,25 kilo daha fazla verdikleri saptanmıştır. Soda ve maden suyu içmek ise, suya nazaran midenizi daha çabuk dolduracak, böylece kalori alımını sınırlandırıp, sizi zayıflatacaktır.

Sade soda için

Soda, kalorisiz olmasıyla diğer içeceklerden daha avantajlıdır. Örneğin 340 ml yani 1 kutu kola tüketmek, 149 kalori almanız demektir. Soda seçerken yapay tatlandırılmış sodalardan uzak durun. Piyasada limonlu, sade, meyveli pek çok soda çeşidi bulunmaktadır. Amerikan Journal Halk Sağlığı’nın 2014’de yayınladığı çalışmaya göre, meyveli sodalar daha fazla yemenize neden olur. Birçok marka sodada portakal, limon ve ahududu gibi doğal lezzetler kullanılıyor. En az kalori için, meyveli soda yerine sade sodayı portakal ya da limon dilimi ile ya da ezilmiş çilekle birlikte tüketebilirsiniz. Sodaya katabileceğiniz, nane ve fesleğen gibi otlar da ferahlatıcı etki sağlayacaktır.

Soda, maden suyu ile zayıflamak için ipuçları

Sodayı, meyve suyu gibi diğer içeceklerin kalorisinden kısmak için kullanabilirsiniz. Mesela bir bardağın yarısını meyve suyu yarısını soda ile doldurabilirsiniz. Bu şekilde kaloriyi ¼ ya da ½ oranında azaltabilirsiniz.

İrratbl bağırsak sendromunuz varsa soda tüketmemelisiniz. Sodada bulunan karbondioksit, gaz ve şişkinlik ile düzensiz bağırsak sendromunu daha da şiddetli hale getirir.

Diyetisyen Selahattin Dönmez'den maden suyu ile diyet listesi

Kahvaltı

1 adet haşlanmış pul biberle lezzetlendirilmiş yumurta

1 su bardağı az yağlı süt

1 dilim az yağlı peynir

1 dilim ekmek

Bol taze sebze ve 1 adet taze acı biber

2 su bardağı su veya doğal maden suyu



Öğle Yemeği

1 yemek kaşığı keten tohumu eklenmiş 1 kase sebze veya kurubaklagil çorbası

100 gram yağsız kırmızı et veya derisiz tavuk eti, haftada 2 kere 200 gram tercih edilen ızgara veya fırınlanmış balık

3-4 yemek kaşığı zeytinyağlı tercih edilen sebze yemeği

Az yağlı salata

3-4 adet taze acı biber

2 su bardağı su veya doğal maden suyu



İkindi Yemeği

6 tam ceviz ve 2 orta boy ya da 2 kase C vitamininde zengin taze meyve ve 1 su bardağı az yağlı süt



Akşam Yemeği

4 yemek kaşığı tercih edilen zeytinyağlı sebze veya kurubaklagil yemeği

1 su bardağı yoğurt veya cacık

1 ince dilim tercih edilen ekmek

Az yağlı salata

3-4 adet taze acı biber

2 su bardağı su veya doğal maden suyu

Acıktıkça aralarda 3-4 fincanı geçmeyecek şekilde limonlu ve bol buzlu yeşil çay içilmelidir. maden suyu tüketmek, sizi daha fazla su içmeye teşvik edecektir. Bu iyi bir özelliktir çünkü araştırmalar suyun kilo kaybında etkili bir içecek olduğunu gösteriyor. Ancak, karbonatlı su herkes için doğru seçim olmayabilir. Ülser gibi mide problemi olanlara, tansiyon problemi yaşayanlara bu içecek önerilmez. Soda ve maden suyu 0 kaloridir yani herhangi bir kalori alımına neden olmaz. 1 şişe meyveli soda 94, 1 su bardağı meyveli soda ise 75 kaloridir. Bu kalori miktarları soda ve maden suyunun markasına göre değişiklik göstermekle beraber, şişenin etiketinde kalori miktarını görebilirsiniz. Bu makalemizde Diyetisyen Selahattin Dönmez tarafından verilen maden suyu diyetini de okuyabilirsiniz.Soda ve maden suyu zayıflatır mı, diyetisyenler ne diyor?Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, maden suyunun zayıflamaya etkileri hakkında şu bilgileri veriyor:(Maden suyu, içeriğindeki mineraller ve özellikle bikarbonat sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı olarak görev yapar. Alkali yapısıyla mide asidini nötralize eder. Böylelikle sindirim sistemine faydalı olup, mideyi rahatlatır. Dolayısıyla zayıflama diyeti uygulayanlar için rahatlıkla önerilebilir.)Soda ve maden suyu zayıflatıyor240. Amerikan Kimya Derneği Ulusal Toplantısında sunulan 2010 klinik sonuçlarına göre, su içmenin orta yaşlı yetişkinlerde kilo vermeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 12 hafta boyunca katılımcılar her yemekten önce 2 bardak su içmişlerdir ve bu durum iştahı bastırarak öğün başına aldıkları kaloriyi 90 kaloriden 75’e düşürmüştür. Araştırma sonunda bu şekilde su içenlerin içmeyenlere göre 2,25 kilo daha fazla verdikleri saptanmıştır. Soda ve maden suyu içmek ise, suya nazaran midenizi daha çabuk dolduracak, böylece kalori alımını sınırlandırıp, sizi zayıflatacaktır.Sade soda içinSoda, kalorisiz olmasıyla diğer içeceklerden daha avantajlıdır. Örneğin 340 ml yani 1 kutu kola tüketmek, 149 kalori almanız demektir. Soda seçerken yapay tatlandırılmış sodalardan uzak durun. Piyasada limonlu, sade, meyveli pek çok soda çeşidi bulunmaktadır. Amerikan Journal Halk Sağlığı’nın 2014’de yayınladığı çalışmaya göre, meyveli sodalar daha fazla yemenize neden olur. Birçok marka sodada portakal, limon ve ahududu gibi doğal lezzetler kullanılıyor. En az kalori için, meyveli soda yerine sade sodayı portakal ya da limon dilimi ile ya da ezilmiş çilekle birlikte tüketebilirsiniz. Sodaya katabileceğiniz, nane ve fesleğen gibi otlar da ferahlatıcı etki sağlayacaktır.Soda, maden suyu ile zayıflamak için ipuçlarıSodayı, meyve suyu gibi diğer içeceklerin kalorisinden kısmak için kullanabilirsiniz. Mesela bir bardağın yarısını meyve suyu yarısını soda ile doldurabilirsiniz. Bu şekilde kaloriyi ¼ ya da ½ oranında azaltabilirsiniz.İrratbl bağırsak sendromunuz varsa soda tüketmemelisiniz. Sodada bulunan karbondioksit, gaz ve şişkinlik ile düzensiz bağırsak sendromunu daha da şiddetli hale getirir.Diyetisyen Selahattin Dönmez'den maden suyu ile diyet listesiKahvaltı1 adet haşlanmış pul biberle lezzetlendirilmiş yumurta1 su bardağı az yağlı süt1 dilim az yağlı peynir1 dilim ekmekBol taze sebze ve 1 adet taze acı biber2 su bardağı su veya doğal maden suyu1 yemek kaşığı keten tohumu eklenmiş 1 kase sebze veya kurubaklagil çorbası100 gram yağsız kırmızı et veya derisiz tavuk eti, haftada 2 kere 200 gram tercih edilen ızgara veya fırınlanmış balık3-4 yemek kaşığı zeytinyağlı tercih edilen sebze yemeğiAz yağlı salata3-4 adet taze acı biber2 su bardağı su veya doğal maden suyu6 tam ceviz ve 2 orta boy ya da 2 kase C vitamininde zengin taze meyve ve 1 su bardağı az yağlı süt4 yemek kaşığı tercih edilen zeytinyağlı sebze veya kurubaklagil yemeği1 su bardağı yoğurt veya cacık1 ince dilim tercih edilen ekmekAz yağlı salata3-4 adet taze acı biber2 su bardağı su veya doğal maden suyuAcıktıkça aralarda 3-4 fincanı geçmeyecek şekilde limonlu ve bol buzlu yeşil çay içilmelidir.