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SMA hastalığı nedir?

SMA hastalığıyla mücadele için iyi haberler geldi. Kısa adı SMA olan ve sık sık medyada yer bulan Spinal Musküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alındı. Peki, SMA hastalığı nedir?

SMA hastalığı nedir?

SMA hastalığıyla mücadele için iyi haberler geldi. Kısa adı SMA olan ve sık sık medyada yer bulan Spinal Musküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alındı. Peki, SMA hastalığı nedir?

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:13
SMA hastalığı nedir?
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SMA hastalığı nedir?" sosyal medyada ve basında çıkan haberler ardından son günlerin en çok sorulan sorusu oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık rastlanan SMA belirtileri çocuklukta daha belirgin olarak kendisini gösteriyor. Bu hastalık, omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücreleri etkiliyor. Peki SMA hastalığı nedir? SMA Türkiye'de bilinen adıyla Gevşek Bebek Sendromu, hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor. SMA kendi içerisinde 3 tipe ayrılıyor;

SMA = Spinal Müsküler Atrofi
SMA Tip 1 = Werdnig Hoffmann Hastalığı
SMA Tip 3 = Kugelberg Welander Hastalığı

SMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Belirli bir tedavisi olmayan SMA'da sadece bazı bakımlar yapılarak, hastanın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. SMA hastalığında kesin tedavinin bulunması için 2 tür çalışma yapılıyor. Bunlardan biri genetik terapi. Bu terapi ile SMA rahatsızlığının nedenleri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Diğer tedavi şekli ise hücresel değiştirme terapisi. Bu yol ile ölü hücreler veya ölmeye başlayan hücreler yenileriyle değiştirilmeye çalışılıyor.SMA Tip 1 hastası olan gençlerde motor nöronlar yenilenmeye daha uygun. Ancak omurilik zedelenmesinden kaynaklanan SMA rahatsızlıklarında hangi hücrelerin değiştirilmesi gerektiği henüz tespit edilebilmiş değil. Ayrıca SMA Tip 1 hastası olan bebeklerde omuriliğe kök hücre enjekte edilmesi fayda sağlayabiliyor. Bunun temel nedeni, küçük çocukların hala gelişim çağında olmaları. Bebeklerde ve çocuklarda kök hücrelerin yaşam şansının çok fazla olması fırsat olarak nitelendiriliyor. Travma ve omurilik zedelenmesinden sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar da ise, hücre nakli pek mümkün olmuyor.V

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