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Sigarayı bırakmak hazırlık gerektirir
Sigarayı bırakmak hazırlık gerektirir
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Sigarayı bırakmak hazırlık gerektirir

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kasım Göktaş, sigarayı bırakma konusunda anlık kararların işe yaramadığını söyledi

Sigarayı bırakmak hazırlık gerektirir

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kasım Göktaş, sigarayı bırakma konusunda anlık kararların işe yaramadığını söyledi

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:09
Sigarayı bırakmak hazırlık gerektirir
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ANTALYA Atatürk Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kasım Göktaş, sigarayı bırakma konusunda anlık kararların işe yaramadığını, sigarayı bırakmanın ciddi ve hazırlık gerektiren bir karar olduğunu, bu kararın başarılı olabilmesi için kişinin hayatının stressiz bir döneminde uygulanması gerektiğine dikkati çekti. 
Dr. Kasım Göktaş, sigara bağımlılığının ciddi bir bağımlılık olduğunu belirtti. Dr. Göktaş, Çünkü bu bağımlılığın en önemli özelliği çok yaygın, çok fazla kullanıcısının olması. Bu da daha kolay ulaşılabilir olmasından kaynaklanıyor. Gece gündüz her saatte ulaşılabiliyor. Bir bağımlılık maddesine ne kadar kolay ulaşılabiliyorsa bağımlılık potansiyeli de o kadar artar" dedi. Sigaranın etki süresinin 10-20 dakika olduğunu vurgulayan Dr. Göktaş, Etki süresi ne kadar kısaysa bağımlılık potansiyeli de o kadar artıyor. Kolay bir şekilde bağımlılık ortaya çıkıyor" diye konuştu.
SİGARAYI BIRAKMA DÖNEMİ ÖNEMLİ 
Sigarayı bırakma kararının önemli bir karar olduğunu ve bunun için hazırlık yapılması gerektiğini belirten Dr. Göktaş, Anlık kararlar işe yaramıyor" dedi. Dr. Göktaş, şunları söyledi: 
Kişinin kafasına takılıyor 'ben sigarayı bırakacağım' diye. Ama bazen depresif, bazen başka streslerin olduğu döneme geliyor bu karar. Yani başka sorunlar varken tekrar tekrar üzerine bir yük daha bindirmiş oluyor. Sigaraya bırakmak isteyenlere hayatlarının daha stabil olduğu, daha uygun olduğu bir dönemde bu kararı uygulamalarını öneriyorum. Kişinin o kararı vermiş ve o hazırlığı yapmış olması gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta."
Sigarayı bırakma konusunda başarısız girişimlere de değinen Dr. Göktaş, Başarısız girişimler kişiyi yıldırmamalı. Ortalama 7-10 gibi başarısız girişim olabilir" dedi.
PAKETLERİN ÜZERİNDEKİ FOTOĞRAFLARA ALIŞIYOR VE ETKİLENMİYORLAR 
Sigara paketleri üzerindeki fotoğraflar ve kamu spotlarına da değinen Dr. Kasım Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
Esasında bunlar uyarıcı güzel şeyler. Kişi ne kadar çok sigaranın zararlı etkilerini görürse, onlarla ne kadar çok haşır neşir olursa sigarayı bırakma potansiyeli artar. Ancak şöyle bir durum var. Burada biraz olasılık hesabı var. Kişi şöyle düşünüyor, 'Evet sigara akciğer kanseri yapar ama ne zaman yapar, belli değil. Yapar mı yapmaz mı o da belli değil' gibi. Bir de 'Bana yapar mı yapmaz mı bu da belli değil.' Böyle olunca kişi o riski alırım diyor. Ama bilse ki o sigara paketi bittiğinde yoğun bağımlı olacak ya da akciğer kanseri olacak, o paketi kimse içmez. Belirsizlik insanın daha rahat davranmasına neden oluyor. Sigara bağımlıları bu fotoğrafları her zaman gördüğü için bir süre sonra alışıyor bunlara. Mesela bu konudaki kamu spotları da güzel. Özellikle kamu spotlarında evin diğer bireyleri etkileniyor ve bu hatırlatılıyor kamu spotlarında." 
Dr. Göktaş, bir gün kamu spotları ve sigara paketleri üzerindeki fotoğrafların sigara bağımlılarına sıradan gelmeyeceğini ve bir şey ifade edeceğini de sözlerine ekledi. 
BIÇAK KEMİĞE DAYANINCA KOLAY BIRAKIYORLAR 
Bıçak kemiğe dayanma' atasözünü hatırlatan Dr. Göktaş, Bu çok önemli bir nokta. Sigara içenler sigaranın olumsuz etkilerini gördüklerinde daha kolay bırakıyor. Bunları görmedikleri vakit sigarayı bırakma kararı daha ileri tarihlere erteleniyor" dedi. Sigarayı bırakma polikliniklerinde ortaklaşa çalışıldığını anlatan Dr. Göktaş, Bağımlılık daha çok psikiyatrinin konusu olmakta birlikte göğüs hastalıklarının bu kadar önde olmasının nedeni de bıçak kemiğe dayanma noktasını göğüs hastalıkları kişiye daha iyi ifade edebiliyor" diye konuştu. 
''BEN İYİLEŞMİŞ BİR SİGARA BAĞIMLISIYIM'
Sadece sigara değil bir şeye bağımlı olmanın iyi bir şey olmadığını da vurgulayan Dr. Kasım Göktaş, Hayatımızda her zaman ona ihtiyaç olur. O olmadığı zaman kendimizi eksik hissederiz. Bağımlılık sosyal hayatı olumsuz etkiler" dedi. Sigarayı bırakan kişilerin, örneğin 1 aydır sigara içmeyen bir kişinin 'Sigarayı bıraktım' yerine 'Ben 1 aydır sigara içmiyorum' demesi gerektiğini söyleyen Dr. Göktaş, Bıraktım ve kurtuldum demek için 1 yıllık gibi bir süre geçmesi gerekiyor. 'Ben iyileşmiş bir sigara bağımlısıyım' demek lazım. O tanı her zaman var diye düşünmeleri gerek" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
SigaraAntalya Atatürk Devlet HastanesiRuh Sağlığı Ve Hastalıkları
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