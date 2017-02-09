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Sigaranın her türlüsü zararlı!
Sigaranın her türlüsü zararlı!

Sigaranın her türlüsü zararlı!

Elektronik sigara, nargile, yeni nesil ısıtılmış tütün ve nikotin ürünlerinin hiçbirini kullanmayın

Sigaranın her türlüsü zararlı!

Elektronik sigara, nargile, yeni nesil ısıtılmış tütün ve nikotin ürünlerinin hiçbirini kullanmayın

09 Şubat 2017 Perşembe 11:53
Sigaranın her türlüsü zararlı!
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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle sigaranın zararlarına bir kez daha dikkat çeken 'Sağlığa Evet Derneği' uyarıyor... 
Tütün endüstrisi geleneksel sigaranın zararlarının tüm dünyada iyice anlaşılması üzerine başka ürünler ile yeni pazarlara girmeyi deniyor. Nargile ile muhafazakar ülkelerin gençlerine ve kadınlarına, elektronik sigara ile teknoloji meraklılarına ulaşmaya çalışıyor. 
Sağlığa Evet Derneği 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; tütün endüstrisinin, sağlık endişeleri olanların sigarayı bırakmasını engellemek için sözde “riski azaltılmış” ürünler sunduğunu belirtti, “Tütün ve nikotin içeren her ürün her dozda sağlığa zararlıdır, hastalık yapar, ölüme neden olur, kullanılmamalıdır” dedi. 
“NARGİLE KULLANIMI ARTIYOR” 
Küresel Gençlik Tütün Aras¸tırması verilerine göre 2012 yılında 2003 yılına göre gençlerde sigara kullananımı oranında % 51, nargile gibi diğer tütün ürünü kullanımı oranında ise % 88 artıs¸ var.  
Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız, “Nargile karbonmonoksit, nitrozamin içermekte olup, kullananlarda akciğer, yemek borusu, mide, mesane, kanseri, KOAH, kalp –damar hastalıkları, reflü görülmektedir. Ortak şişe ve ağızlık kullananlarda uçuk, verem, sarılık gibi mikrobik hastalıklar yayılmaktadır” diyerek uyarıda bulundu. 
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Efza Evrengil de, kayıtdıs¸ı ekonominin nargile piyasasına hâkim oldugˆunu söyledi, “Ticari sunum açmazını çözecek acil adımlar atılmazsa, nargiledeki kayıtdıs¸ılıgˆın genel tütün tüketimi üzerinde istenmeyen sonuçları olabilir” dedi.
“ELEKTRONİK SİGARA DAHA AZ ZARARLI DEĞİL”
Dernek Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ise elektronik sigara kullanımına dikkat çekerek şöyle konuştu:  
“Elektronik sigaranın ülkemizde yasal satışı bulunmamasına rağmen internetten temini mümkün olmaktadır. Elektronik sigara sıvı nikotinin pil tarafından ısıtılarak buharlas¸masını sagˆlayan bir cihazdır. Kullanıcılar cihaz ucundan çıkan buharı solurlar. Elektronik sigara içinde su, nikotin, propilen glikol, gliserol, tatlandırıcılar ve aromalar bulunmaktadır. Deneysel çalıs¸malar elektronik sigara dumanına maruz kalan farelerde akciger hasarı olustugunu göstermistir.”
“YANMAYAN, ISITILAN TÜTÜN ÜRÜNLERİ ALDATMACASI”
Prof. Dağlı, köşeye sıkışan sigara firmalarının tarihte birçok kez sergiledikleri oyunu yeniden sahneye koyduklarını ifade ederek, “Geleneksel sigaraya göre daha güvenli olduğu iddiasıyla ısıtılmış nikotin ve tütün ürünlerini dünyada piyasaya sunmuşlardır. Bu ürünlere “riski azaltılmış ürünler” ismini vermişlerdir. Japonya başta olmak üzere birçok ülkede önemli pazar payına ulaşan bu ürünler ile sigara içen müşterinin sözde sağlığı düşünülmüş ama bırakması engellenmemiştir. Endüstri bazı ülkelerde bu yeni ürünlerin “tütün kontrolü“ yasalarından muaf olması için pazarlığa girişmiştir” dedi.  
“NİKOTİN TEK BAŞINA DA KANSEROJENDİR”
Nikotinin, tütünden daha güvenli bir alternatifi olarak pazarlandığını ancak nikotinin tütünün içinde bulunan bir kimyasal olduğunu aktaran Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de nikotinin zararlarını anlattı: 
“Vücuda nikotin alımı kalp-damar, solunum, mide-bağırsak hastalıklarına neden olmakta, bağışıklık sistemini baskılamakta, üreme sağlığına zarar vermekte, hücre çekirdeğinde gen şifresi DNA’yı bozmaktadır. Nikotine bağlı oluşan gen mutasyonları kanser oluşumuna yol açmaktadır. Nikotin, tütün içinde bulunan maddeler olmadan tek başına kanserojendir. Beyinde madde bağımlılığında salgılanan ödül hormonlarını açığa çıkarır. Nikotin dünya üzerinde bilinen en fazla bağımlılık yapıcı maddelerden biridir. 2010 yılında ABD Sağlık Raporunda kokain ve eroin kadar bağımlı olduğu açıklanmıştır. Nikotin beyinde nikotinik asetil kolin reseptörlerini uyararak dopamine denilen ödül hormonunu salgılatır. Ruh halini ve algılamayı değiştirir. Nikotin zehirler arasında da en toksik olanlardandır ve etkisi anidir. Zehirlenmede titremeler, kasılma, morarma, nefes darlığı, bayılma ve koma oluşur. Solunum kaslarının felç olmasıyla ölüm dahi görülebilir.“
 

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Anahtar Kelimeler:
SigaraElektronik SigaraNargileSağlığa Evet DerneğiDünya Sigarayı Bırakma Günü
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