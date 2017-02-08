Sigara gözlere zarar verir mi?

TÜRKİYE'DE olduğu gibi bütün dünyada da yüksek kullanım oranlarına sahip sigara tüketimi, vücutta yarattığı farklı rahatsızlıkların yanı sıra göz sağlığını da etkiliyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde Prof. Dr. Tayfun Bavbek, “İçlerinde ortalama 4.000 farklı kimyasal maddeyi barındıran sigara; kör olma riskini dört kez daha yükseltirken, aynı zamanda görme kaybı, görme kalitesinde azalma, karartılar ve renk görmesinde problemlere yol açan Sarı Nokta (Makula Dejenerasyonu) rahatsızlığının görülme riskini de büyük oranda arttırmaktadır” diyor.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde uzmanlar, sigara tüketiminin yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarına karşı uyarılarda bulunuyor. Sigara kullanımının özellikle göz sağlığında yarattığı olumsuz etkilere dikkat çeken Prof. Dr. Tayfun Bavbek, “Sigara tüketimi insanların sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden bir alışkanlıktır. Özellikle göz sağlığını etkileyen sigara tüketimi, katarakt şansını 2, üveit şansını ise yaklaşık 2,5 katı arttırmanın yanı sıra, Sarı Nokta (Makula Dejenerasyonu) gibi ciddi göz hastalıklarının oluşmasında da büyük bir rol oynuyor” diye belirtiyor.

KONTROLLÜ RİSK FAKTÖRLERİNİN EN ÖNEMLİSİ SİGARA!

Körlüğe kadar varabilecek ciddi sorunlara yol açabilen yaşa bağlı Sarı Nokta rahatsızlığının, sigara kullananlarda görülme olasılığının dört katına kadar yükseldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bavbek, “Sarı Nokta hastalığına yol açan faktörler arasında, hastaların kontrolü altında olan risk faktörlerinden en önemlisi sigaradır. İçilen her sigara, görme kaybına sebep oluyor. Gözlere kan akışını sağlayan damarların tıkanmasına yol açan sigaranın içinde bulunan ve ciğerlerde toplanan kimyasalların bir bölümü, kan ile karıştıklarında retinada ciddi sorunlar oluşmasına yol açabiliyor” şeklinde konuşurken, sigara kullanan bireylerin bugün sigarayı bırakarak daha sağlıklı bir hayata adım atabileceklerinin altını çiziyor.