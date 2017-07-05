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Sıcak havada, soğuk zinciri bozulmuş süte dikkat

Uzmanlar, dezenfeksiyon sağlayan otomasyon sistemiyle sağılmış, soğuk zincir bozulmamış sütün tüketilmesi gerektiğini söylüyor

Sıcak havada, soğuk zinciri bozulmuş süte dikkat

Uzmanlar, dezenfeksiyon sağlayan otomasyon sistemiyle sağılmış, soğuk zincir bozulmamış sütün tüketilmesi gerektiğini söylüyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:04
Sıcak havada, soğuk zinciri bozulmuş süte dikkat
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SÜTÜN aşırı sıcaklarda bozulmaya müsait bir besin olduğuna vurgu yapan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, dezenfeksiyon sağlayan otomasyon sistemiyle sağılmış, soğuk zincir bozulmamış sütün tüketilmesi gerektiğini söyledi.
 
Sıcak havalarda pek çok gıda ürününde zehirleme tehlikesi olduğunu aktaran Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, önemli gıda kaynaklarından olan sütün de sıcaklarda bozulmaya çok elverişli olduğunu hatırlattı. 
 
“SOĞUK ZİNCİR BOZULURSA MİKROP ÜRER”
 
Sütün sağımından dağıtımına varan süreçte dikkat edilmesi gereken konulara değinen Köse, süt sağımı, depolanması ve dağıtımında teknolojinin de önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: 
 
“Öncelikle sütün sağlıklı hayvanlardan sağılması gerekiyor. Memeleri dezenfekte edilmiş, süt sağım aletleri dezenfekte edilmiş bir ortamda sağım yapılması lazım. Sağlıklı hayvandan alınan sütün +4 derecede soğutulduktan sonra yine +4 derecede saklanarak üreticiye ulaştırılması gerek. Eğer süt soğuk zincire uyulmadan tüketiciye ulaşırsa içerisinde hemen mikrop üreyecektir ve sağlık için tükettiğimiz gıdadan sağlıksızlık elde edeceğiz.”
 
“MERDİVEN ALTI SÜTLERDEN UZAK DURUN”
 
Sokakta satılan merdiven altı sütlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Nihat Köse, “Mutlaka her çocuk günde 2 bardak süt içmeli ve bu sütü sağlıklı sütlerden tüketmeliyiz. İyi tesislerde üretilmiş sağlıklı hayvandan alınan sütlerin tüketiciye ulaştırılması gerekiyor. Nereden geldiği belli olmayan sütü tüketmeyin. Çünkü süt mikropların üremesi için çok uygun ortamdır. Dezenfekte işlemleri teknolojiyle buluşunca en ufak mikrop bulaşmasına izin verilmiyor. Mutlaka hayvansal protein tüketmek zorundayız ama nereden geldiğini bildiğimiz sütü içelim” dedi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 11:24
Anahtar Kelimeler:
DezenfeksiyonOtomasyon SistemiBozulmamış Süt
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