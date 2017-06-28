Sahte içki mağduru: Televizyon bozuldu sandım meğer kör olmuşum

SON yıllarda yaşanan sahte içki faciaları nedeniyle, büyük bölümü İstanbul’da olmak üzere birçok insan hayatını kaybetti. Sahte içki içenlerin ‘şanslı’ olanlarıysa görme kaybından organ yetmezliğine kadar varan hastalıklarla yaşamlarını sürdürüyor. İlginç olansa sahte içki içenlerin neredeyse tamamına yakını, sahte olduğunu bilerek içki tüketmesi. Satan da durumu bilince, ortaya “Alan razı, veren razı” durumu çıkıyor. Yine de peş peşe yaşanan ölümler sahte içki tüketimini biraz etkilemiş görünüyor.



‘ETİL ALKOL’, BULGARİSTAN VE ROMANYA’DAN GELİYOR

İçki üretiminde, etken madde olarak ‘etil alkol’ kullanılıyor. Etil alkolün satışı, özel izinler dahilinde yapılıyor. Metil alkol ise Türkiye’de üretilmiyor ancak ağaç, boya, kimya sanayiinde yan ürün olarak kullanıldığı için ithal ediliyor. Ölümlere neden olan metil alkolün fiyatı, etil alkole göre daha düşük ve daha kolay temin edilebiliyor. Sahte içki üreticilerinin de üretimde ilk tercihi etil alkol. Ancak temini zor olduğu için ilk seçenek kaçak yollardan elde etmek. Polisin tespitlerine göre kaçak etil alkol en çok Bulgaristan ve Romanya’dan Türkiye’ye sokuluyor. Sahte içki üretimi ve satışı ise yılbaşına yakın dönemlerde artıyor.



ÜÇTE BİR FİYATINA ALICIYA SATILIYOR

İnsanların sahte içkiyi, tüm tehlikelerini göze alarak tercih etmelerinin başlıca sebebi ucuz olması. En çok satılan sahte içkiler arasında rakı başı çekerken ardından viski ve votka geliyor. Sahte içkiyle gerçeği arasındaki fiyat farkı ise oldukça fazla. Markaya göre değişmekle birlikte sahte içki orjinalinin üçte bir fiyatına piyasaya sunuluyor.



"TELEVİZYON BOZULDU SANMIŞTIM, MEĞER GEÇİCİ KÖR OLMUŞUM!"

Sahte içkiler sahte etiketlerle bazı tekel bayiilerinde tezgâh altından satılıyor. İçenlerin neredeyse tamamı sahte olduğunu bilerek satın alıyor. Bayrampaşa’da tekel bayii bulunan T.U., daha önce sahte içki sattığını söylüyor. 2 yıl öncesine kadar sahte içkinin temininin hiç de zor olmadığını ifade eden T.U., “2 yıl önce ölümler artınca satmayı bıraktım. Ondan önce bize kaçak çay satıyormuşuz gibi basit geliyordu. Gazetelerde, televizyonlarda ölenleri gördükçe işin ciddiyetini anladım” diyor. T.U. bizi, daha önce sahte içki sattığı 40 yaşındaki emlak komisyoncusu H.M.D.’ye yönlendiriyor. Konuşmaya ikna ettiğimiz H.M.D., sahte içkiyi bilerek içtiğini belirterek, “Arkadaşlarla bara gitmiştik. Barda sahte içki satıldığını biliyorduk. İçtik, eğlendik. Eve gittiğimde annem-babam uyanmasın diye ışığı açmadan televizyonu açtım. Ses var ama bekle bekle görüntü gelmiyor. Kablolarla falan oynadım ama görüntü gelmiyor. Odanın ışığını açıp da hiçbir şey göremeyince durumu anladım. Televizyon bozuldu sanmıştım, meğer geçici kör olmuşum” diye konuştu.

SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİ



- 2005’te İstanbul Bayrampaşa’da, aralarında sahte rakıyı satan büfecinin de olduğu 7 kişi öldü.

- 2011’de Bodrum’da bir teknedeki turistlerden 30’u, sahte viskiden zehirlendi. 5 Rus turist öldü.

- 2015’te İstanbul, Fatih ve Zeytinburnu’nda, Bulgar rakısı olarak bilinen ‘mastika’ adlı içkiden zehirlenen 14 kişi öldü.

- 2016 yılının ekim ayında Mersin’de 7 kişi öldü. - 2015 yılının haziran ayında Hindistan’da 81 kişi sahte rakıdan öldü.

OPERASYONLAR ARTTI

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2016’da 14 operasyon yaparken, 25 kişiyi gözaltına aldı, bunlardan 4’ü tutuklandı. 11 bin 183 şişe içki ele geçirilirken, 2 bin 160 litre metil alkol bulundu ve 486 bin bandrol ile 2 bin 361 etiket ele geçirildi. 2017 yılının ilk 6 ayında ise 29 operasyon yapıldı, 45 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı. 2 bin 938 litre metil alkole el konulurken, 4 milyon 386 bin bandrol, 106 bin 500 etiket ele geçirildi. Sahte içki nedeniyle ölüme neden olan kişiler hakkında ‘olası kastla öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.