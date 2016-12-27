Sağlıklı ve fit bir 2017 için 17 altın kural

Yeni bir yıla girerken öncelikle bugüne kadarsize kilo olarak geri dönen yanlışlarınızı bir kenarayazın ve “bunları bir daha asla yapmayacağım” diye kendinize söz verin. Hem fit hem de sağlıklı bir yıl geçirmek için ise bu kurallara dikkat edin

UZMAN isyen



1- Bir yıl daha geçti. Siz yaşça büyüdükçe porsiyonlarınız küçülsün.



2- Kahvaltınızı yapmadan güne başlamayın. Kahvaltınızayumurta bazı günler de kuruyemiş, 1 tatlı kaşığı kadar tahin-pekmez ikilisini ekleyin güne daha enerjik başlayın.



3- Ara öğünleri atlamayın. Ara öğünlerde 1 avuç kuruyemiş, 1 meyve tüketin.



4- Öğle yemeğini atlayıp, akşam yemeğiporsiyonunu büyütmeyin.



5- Öğle ve akşam yemeklerinde besin değeri yüksek protein, lif kaynağı besinler tüketmeye çalışın.



6- Ne yersem “o olurum” mottosuna inanın. Yemek tabağınızın yarısından fazlasının sebze olmasına dikkat edin.



7- Yemekte tuzluk kullanma alışkanlığını bırakın. Yemeğin içindeki tuz miktarı sizin için yeterli olacaktır.



8- Spor sonrası kendinizi ödüllendirmek gibi bir düşünce ile tatlı, hamur işi, kızartma tüketmeyin. Protein ağırlıklı beslenin.



9- Sağlıklı kalmak ve sağlıkla zayıflamak için günde en az 1.5-2 litre su tüketin.



10- Ağır şerbetli ve hamur işi tatlılara küsün, seçiminiz haftada 1-2 kere sütlü tatlılar olsun.



11- Vücuttan zararlı toksinleri atmak ve daha enerjik olmak için belirli dönemlerde uzman görüşü alarak detoks yapın.



12- Kendinizi mutsuz hissettiğinizde ya da şeker ihtiyacı duyduğunuzda muz, ananas ya da çilektüketin.



13- Gece yatmadan en az 2-3 saat önce yemek tüketimini bırakın.



14- Sağlık reçeteniz için hareket en önemli ilaçtır. Tv ve bilgisayar başında yarım saatten fazla sabit durmayın. Asansöre binmeyin, merdiven çıkın. Arabaya, otobüse binmek yerine yürümeyi tercih edin.



15- Haftada en az 3 gün 30-45 dakika hafif tempolu yürüyüş ve egzersiz yapın.



16- Kilo aldığınız için giyemediğiniz kıyafetlerinizi tekrar giyebilmek için kendinizle yarışın.



17- Uyku açlık ve tokluk hissini düzenler. Saat 23.00-07.00 aralığında 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Diyet isyen Nilay Keçeci Arpacı “2017 yılında sağlık lı ve fit olmak için” yapılması gerekenleri" anlattı:1- Bir yıl daha geçti. Siz yaşça büyüdükçe porsiyonlarınız küçülsün.2- Kahvaltınızı yapmadan güne başlamayın. Kahvaltınızayumurta bazı günler de kuruyemiş, 1 tatlı kaşığı kadar tahin-pekmez ikilisini ekleyin güne daha enerjik başlayın.3- Ara öğünleri atlamayın. Ara öğünlerde 1 avuç kuruyemiş, 1 meyve tüketin.4- Öğle yemeğini atlayıp, akşam yemeğiporsiyonunu büyütmeyin.5- Öğle ve akşam yemeklerinde besin değeri yüksek protein, lif kaynağı besinler tüketmeye çalışın.6- Ne yersem “o olurum” mottosuna inanın. Yemek tabağınızın yarısından fazlasının sebze olmasına dikkat edin.7- Yemekte tuzluk kullanma alışkanlığını bırakın. Yemeğin içindeki tuz miktarı sizin için yeterli olacaktır.8- Spor sonrası kendinizi ödüllendirmek gibi bir düşünce ile tatlı, hamur işi, kızartma tüketmeyin. Protein ağırlıklı beslenin.9- Sağlıklı kalmak ve sağlıkla zayıflamak için günde en az 1.5-2 litre su tüketin.10- Ağır şerbetli ve hamur işi tatlılara küsün, seçiminiz haftada 1-2 kere sütlü tatlılar olsun.11- Vücuttan zararlı toksinleri atmak ve daha enerjik olmak için belirli dönemlerde uzman görüşü alarak detoks yapın.12- Kendinizi mutsuz hissettiğinizde ya da şeker ihtiyacı duyduğunuzda muz, ananas ya da çilektüketin.13- Gece yatmadan en az 2-3 saat önce yemek tüketimini bırakın.14- Sağlık reçeteniz için hareket en önemli ilaçtır. Tv ve bilgisayar başında yarım saatten fazla sabit durmayın. Asansöre binmeyin, merdiven çıkın. Arabaya, otobüse binmek yerine yürümeyi tercih edin.15- Haftada en az 3 gün 30-45 dakika hafif tempolu yürüyüş ve egzersiz yapın.16- Kilo aldığınız için giyemediğiniz kıyafetlerinizi tekrar giyebilmek için kendinizle yarışın.17- Uyku açlık ve tokluk hissini düzenler. Saat 23.00-07.00 aralığında 7-8 saat uyumaya özen gösterin.