Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay komaya sokuyor!

VATANDAŞLARIN bilinçlenmesi ve gelişigüzel bitki kullanımının azaltılması için yayınlanan yeni listede şunlar yer alıyor,



Ökseotu

Baş ağrısı, hipotansiyon, yüksek ateş, göğüs ağrısı, alerjik reaksiyonlar, titremeler, koma ve halüsinasyon görülebilir.



Akdiken (Cehri)

Uzun süreli kullanım özellikle potasyum kaybına neden olabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Yüksek dozda kullanım böbrek iritasyonuna neden olabilir.



Şahtere

Safra kanalı tıkanıklıklarında, safra taşı olanlarda ve safra ile ilgili başka rahatsızlıklarda, ayrıca hepatitte kullanımı tavsiye edilmemektedir.



Kokulu Yonca

Deride enflamasyon, varis, duyarsızlaşma, bacaklarda ani şişkinlikliklere neden olabilir.Bu belirtiler oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.



Ayıüzümü

Bulantı, kusma, aşırı duyarlık gösterebilir. 1 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.



Arnika

Alerjik kişilerde kullanılmamalıdır. Göze ve hasarlı deriye uygulanmamalıdır.



Sinameki

Aşırı dozda sıvı dengesizliğine yol açabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Bağırsak tıkanıklığında, iltihaplı bağırsak hastalıklarında apandisitte ve elektrolit eksikliğinde kullanılmamalıdır.

Bakanlığın, konuyla ilgili açıklaması şöyle;



“Toplumumuzda bitkisel ilaçların doğal kaynaklı olduğu, hiçbir yan etkilerinin bulunmadığı kanısı ve buna bağlı olarak hekime danışılmadan kontrolsüzce kullanımları oldukça yaygınlaşmıştır. Bu ürünler tedavi edici etkileri olduğu beyan edilerek yasal olmayan şekilde pazarlanmakta ve halk sağlığı tehlikeye sokulmaktadır."