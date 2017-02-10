banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88649
ALTIN
145.353
DOLAR
3.6843
STERLIN
4.5900
EURO
3.9168
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Saç dökülmesini bu yöntem ile durdurun!
Saç dökülmesini bu yöntem ile...
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı

Saç dökülmesini bu yöntem ile durdurun!

Dr. Emrah Çinik, saç dökülmesinin botoks ile durdurulabileceğini belirtti

Saç dökülmesini bu yöntem ile durdurun!

Dr. Emrah Çinik, saç dökülmesinin botoks ile durdurulabileceğini belirtti

10 Şubat 2017 Cuma 15:56
Saç dökülmesini bu yöntem ile durdurun!
banner404

SAÇ dökülmesi günümüzde hem erkekler için hem de kadınlar için önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini dile getiren Dr.Emrah Çinik, “Bunun  bir çok sebebi mevcuttur saç dökülmesinin, kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı sebepleri vardır. Kadınlarda daha çok hormonal problemler, kansızlık, vitamin eksikliği, strese bağlı durumlar ön planlarken, erkeklerde daha çok erkeklik hormonu testesteronun etkisiyle dökülme olur ve buna erkek tipi dökülme denir. Botoks daha kozmetik estetik alanında kullandığımız bir tedavi yöntemidir, özellikle yüz bölgesi için yaşa bağlı kırışıklıklarda tercih edilen yöntemdir, bununla birlikte tıpta onlarca tedavi için kullanılmaktadır, terleme tedavileri el ve ayak gerilemesi, yüz felci, ve bunun gibi onlarcası saç dökülmesine ise özellikle erkekler için kullanılmaktadır” dedi.
 
Botoksun ilk etki mekanizmasının saçlı derideki kan damarları için olduğunu  kan damarlarının yapısındaki kasları gevşeterek saçlı derinin kanlanmasını arttırdığını, bununla beraber oksijenlenme ve saçların beslenmesi daha arttığına dikkat çeken Dr.Emrah Çinik açıklamasını şöyle sürdürdü; “İkinci etki mekanizması ise saçlı deride bulunan dihidrotestesteron(DHT) üzerinedir. DHT testesterondan 5alfa redüktaz enzimiyle oluşmaktadır, ve saç dökülmesine en önemli etkendir, işte botoks uygulandığı zaman saçlı deride oksijenlenme artmaktadır, oksijenlenme artınca DHT miktarı azalmaktadır, çünkü oksijen miktarı az olunca DHT artmaktadır, botoks oksijeni arttırır, oksijen artınca DHT azalır ve böylece saç dökülmesi azalmaktadır. Saç botoksu senede iki kez uygulanabilir, ve PRP ve kemoterapi ile kombine edilince yüz güldüğünü sonuçlar elde edilir.”

banner355
Son Güncelleme: 10.02.2017 16:10
Anahtar Kelimeler:
SAÇ DÖKÜLMESİDHTEmrah Çinik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Depresyon alarmlı saat gibidir
Depresyon alarmlı saat gibidir
Sigaranın her türlüsü zararlı!
Sigaranın her türlüsü zararlı!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals