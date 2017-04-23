Regl dönemi öncesinde sizi rahatlatacak 5 tavsiye

REGL dönemleri özellikle o günleri sert geçiren kadınlar için

Protein tüketin

REGL öncesi kendinizi gergin ve huzursuz hissettiğinizde sorunun sizde olduğunu düşünmeyin. Dünya üzerindeki kadınların yüzde 10’uyla aynı kaderi paylaşıyor ve PMS ismiyle bilinen adet öncesi sendromunu yaşıyorsunuz. Bu sizde regl öncesinde alınganlık, gerginlik, depresyon gibi duygu durumlarına neden oluyor. Bu nedenle bu günlerde yiyeceklerinize dikkat etmek sizi pek çok açıdan rahatlatabilir. Yapılan araştırmalar bu dönemlerde içinde mutluluk hormonu salgılamaya yardımcı olan ‘triptofan’ aminoasidi bulunan yiyeceklere yönelmenin etkili olduğunu gösteriyor. Deniz ürünleri, soya fasulyesi, süt, susam gibi yiyeceklerde bu aminoasitten bol bulunuyor.

Kafein tüketmeyin

STRESLİ dönemlerde uzak durulması gereken bir numaralı düşmanınız kafeinden, adet dönemi öncesinde de uzak durmalısınız. Çünkü kafein içeren yiyecekler gerginliğinizin üzerine gerginlik ekleyip, içinizin daha da sıkılmasına neden olabilir. Ayrıca aşırı alkol almak, yağlı beslenmek ve şekerli yiyecekler de sendromun daha şiddetli hissedilmesine neden olur. Yani regl öncesinde tatlıya gömülmek düşündüğünüz gibi rahatlatıcı değildir.

Bol kalsiyum alın

KANDAKİ kalsiyum kas ve sinir iletiminden sorumludur bu nedenle kalsiyum seviyesinde oluşacak bir azalma kaslarınızı ve sinir sisteminizi olumsuz yönde etkiler. Bu durum da regl öncesindeki sıkıntıları daha yoğun hissetmenize neden olur. Bu nedenle regl öncesinde kalsiyum yönünden yüksek besinleri beslenme düzeninize almanız gerekir. Ayrıca B ve E vitaminleri, çinko, magnezyum açısından zengin besinlere de yönelmelisiniz.

Sigaradan uzak durun ve egzersiz yapın

SİGARA sağlığınız için zararlıdır. Bu çok temel bir bilgi. Ancak regl öncesi döneminde kendinizi daha yorgun ve halsiz hissetmenize neden olur ve zaten yaşadığınız kafa karışıklıklarına tuz basar. Bu nedenle bu zamanlarda sigarayı elinizden gelince az içmeli ve bol bol egzersiz yapmalısınız. Vücudunuzda dolaşan oksijen, sendromunuzu hafif atlatmak için çok önemlidir.

Stresten uzak durmak için hobilerinize yönelin

BU dönemde zaten yeterince stresli olacaksınız. Bu nedenle elinizden geldiğince sizi geren durumlardan uzak durun. Bol egzersizin yanına meditasyon, yoga gibi nefes teknikleriyle sizi rahatlatacak aktiviteler ekleyip, hobilerinize yönelerek kendinizi rahatlatabilirsiniz.