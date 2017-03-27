Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90049
ALTIN
145.218
DOLAR
3.5894
STERLIN
4.5139
EURO
3.9008
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

Reflüyü hafife almayın

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, reflünün ülserden kansere birçok hastalığa zemin hazırladığını belirterek, zamanında tedavisi ve takibi yapılması gereken bir hastalık olduğuna dikkat çekti

Reflüyü hafife almayın

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, reflünün ülserden kansere birçok hastalığa zemin hazırladığını belirterek, zamanında tedavisi ve takibi yapılması gereken bir hastalık olduğuna dikkat çekti

27 Mart 2017 Pazartesi 11:13
Reflüyü hafife almayın
banner404

MEMORİAL Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, çoğu zaman ihmal edilen, hastalar tarafından çok önemsenmeyen bir hastalık gibi görünen reflünün aslında çok dikkat edilmesi gereken ve ciddi sonuçlara yol açan bir hastalık olduğunu vurguladı. Tedavi edilmediği zaman uzun süreli reflü hastalarında yemek borusunun alt kısmında erozyonlar oluşabildiğini aktaran Beştaş, “Zamanla ülserler oluşabilir ve bu dönemde kanamalar meydana gelebilir, yine yemek borusunun alt kısmında darlığa neden olabilir. Daha da önemlisi kanser zemini oluşturan barrett özofagusu oluşabilir. Bu nedenle reflü dikkate alınması gereken, zamanında tedavisi ve takibi yapılması gereken bir hastalıktır” dedi.
“Alkol ve sigaradan uzak durun”

Bazı gıdaların reflünün artmasına sebebiyet verdiğini aktaran Beştaş, “Bu gıdalar, bunu da yağ asit salgısının arttırarak ya da yemek borusunun altındaki sfinkterin basıncını azaltarak yapmaktadır. Reflüye neden olan gıdalar arasında çikolata, kahve, kola, domates, domates suyu, asitli içecekler ve meyveler bulunmaktadır. Alkol ve sigara tüketimi de reflüye sebebiyet vermektedir. Bir öğünde çok fazla yemeğin yenilmesi, midenin aşırı miktarda gıdayla doldurulması, sıkı elbiselerin giyilmesi, şişmanlık, kemerin sıkıca bağlanması gibi olaylar reflüye sebebiyet vermektedir. Bu hastalar yemek yedikten sonra uzanmamalı, yatmaya yakın yemek yememeli. Şişmanlık şikayeti olan hastalara da diyet yardımıyla zayıflamayı, yatarken baş seviyelerini boyundan itibaren hafif yüksek tutmalarını öneriyoruz. Reflünün bir medikal tedavisi, bir de yaşam tarzı değişimi dediğimiz iki tedavisi bulunmaktadır. Yaşam tarzı değişikliği daha çok reflü semptomları fazla olmayan, haftada iki ya da üçten daha az reflü semptomlarını yaşayan insanlarda verdiğimiz bazı yaşam tarzı tedavisi ve diyet değişiklikleridir, bir de ilaç tedavisi bulunmaktadır. Bu ilaç tedavisine yanıt vermeyen bazı vakalarda da cerrahi tedavi de bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliği tedavisine rağmen reflü hala devam ediyorsa endoskopi dediğimiz, ucunda kamera olan bir aletle yemek borusu ve midenin incelenmesi gerekebilir ve bu incelemeden sonra da reflünün nedeni saptanır ve buna yönelik olarak tedavi yapılır” diye konuştu. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Memorial Dicle HastanesiRemzi Beştaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çikolata kistlerine dikkat!
Çikolata kistlerine dikkat!
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals