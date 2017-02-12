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Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı

Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde düzenlenen seminerlerde bu kez kadınlarda en yaygın kanser türü olan rahim ağzı kanseri konusu ele alındı

Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı

Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde düzenlenen seminerlerde bu kez kadınlarda en yaygın kanser türü olan rahim ağzı kanseri konusu ele alındı

12 Şubat 2017 Pazar 18:34
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
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KONAK Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz sağlık seminerleri devam ediyor. Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde düzenlenen seminerlerde bu kez kadınlarda en yaygın kanser türü olan rahim ağzı kanseri konusu ele alındı.  
Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere kadınlar yoğun katılım gösterdi. Seminerde konuşan Radyasyon Onkolog Prof. Dr. Zeynep Özsaran, her yıl 500 bin kadına kanser tanısı konulduğunu belirterek, “Rahim ağzı kanserinin gelişmesinde rol oynayan başlıca faktör HPV adı verilen bir virüstür. 100 den fazla tipi bulunmaktadır. Fakat sadece 30 civarındaki tipi insanda genital enfeksiyona yol açar. Bu tipteki virüslerin rahim ağzı kanserine yol açması beklenmez ancak partnerler arasında hızla yayılır” dedi.
"Aşılanmak önemli"
Rahim ağzı kanserinden şüphelenen kişinin mutlaka doktora gitmesi gerektiğini dile getiren Özsaran, “Cinsel yaşamı başlayan her kadının mutlaka 6 ayda bir smear testi yaptırması gerekir. Bu hastalığın kısa sürede tedavi edilmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, kolposkopi eşliğinde parça alınması (biyopsi) hem tanıyı koymak, hem de hangi derinliğe kadar hücrelerin etkilendiğini anlamak açısından son derece faydalıdır” diye konuştu. Rahim ağzı kanser riskine karşın korumak için 9 yaşından itibaren kız çocuklarına aşı yaptırmak gerektiğini öneren Özsaran, aşının 26 yaşına kadar yaptırılabileceğini söyledi. Seminer sonunda yaptığı çarpıcı açıklamaları büyük bir ilgiyle izleyen kadınlar, Onkolog Prof. Dr. Zeynep Özsaran’a merak ettikleri soruları da yöneltti.

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Anahtar Kelimeler:
Rahim Ağzı KanseriKonak BelediyesiKetem
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