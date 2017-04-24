'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'

KIRIŞIKLIK, çizgi ve sarkma gibi cilt problemlerinin giderilmesinde PRP yönteminin önemli avantajlar sunduğunu belirten Medikal Estetik Hekimi Arzu Atalan, PRP tedavisinin uzun süre etkili olduğunu belirtti, "Deriyi en doğal şekilde yapılandırır” dedi.

PRP tedavisinin sadece yeni kolojen oluşumunu değil derinin tüm yaşamsal işlevlerini desteklediğini belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Arzu Atalan, yöntemin, kırışıklıkları ve çizgileri deriyi doldurarak değil gençleştirerek giderdiğini söyledi.

Hyalüronik asit ile zenginleştirilmiş PRP kitiyle uygulanan yeni jenerasyon PRP tedavisine değinen Dr. Atalan, “Yüzdeki elastikiyet kaybını gidermek, kuru ve mat ciltlere ışıltı ve nem vermek ,yüzdeki ince çizgileri yok etmek, göz altı morluk ve elastikiyet kaybını azaltmak amacıyla uygulanır. Tüm yüz, göz altı, saçlı deri, boyun dekolte ve el üstüne uygulama yapılabilir. Etki süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 12-18 aydır. Kanama pıhtılaşma bozuklukları, kanser öyküsü olanlar, otoimmün hastalığı olanlar ve haşimato tiroidli hastalara uygulanmaz" diye konuştu.

"PRP İLE (TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA) CİLT GENÇLEŞTİRİLİYOR"

PRP’nin (Platelet Rich Plasma) trombosit yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması olduğunu aktaran uzman, kişiden alınan az miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıldığını ve elde edilen trombosit yönünden zenginleştirilmiş plazmanın kişiye enjeksiyon yoluyla geri verildiğini söyledi.

Platetlerin (trombositler) vücudumuzda hasarlı dokuların onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan büyüme faktörlerini salgılayan kan bileşenleri olduğunu dile getiren Atalan, “Dokularımızda herhangi bir hasar oluştuğunda plataletler bu dokuya toplanarak bir onarım süreci başlatırlar. PRP uygulamasındaki amaç ise bu hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda plataleti verebilmektedir. Derimizin yaşlanması da aynı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı fiziksel özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır. Bu nedenle cilt gençleştirmeye yönelik yaptığımız uygulamalarda esas olarak vücudumuzun bir yarayı iyileştirirken yaptıklarını çeşitli yöntemlerle taklit ederiz. Derideki hasarı en etkili, en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek yapı yine derinin ait olduğu bir bütünün parçasıdır. Bu yöntemin üstünlüklerinden birisi de otolog olmasıdır. Yani kullanılan materyal hastanın kendi kanından elde edildiği için alerji riski yoktur" şeklinde konuştu.

BAŞKA SORUNLARIN TEDAVİSİNDE DE KULLANILIYOR

Atalan, yöntemin 30 dakikalık bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Kolayca acısız bir biçimde uygulanır. İşlem sonrası kişi günlük hayatına hemen dönebilir. Uygulamadan hemen sonra ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar.3-4 seanslık bir tedavi sonrası cilt elastikiyetinde artma, ince çizgilerin gerilenmesi, ciltteki ton farklılıklarının azaltılması beklenir. PRP tedavisi ciltteki gençleşme için kullanıldığı gibi saç dökülmesinde de oldukça etkindir. Ayrıca bu yöntem ortopedi kronik ağrı tedavisi, romatizmal yakınmalar, iyileşmeyen yaralar gibi birçok sağlık sorununda da güvenle kullanılmaktadır" dedi.