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Prematüre doğumların sonunu getirecek aşı

ABD’li bilim insanları premature doğumları engelleyen bir aşı geliştirdi

Prematüre doğumların sonunu getirecek aşı
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WAYNE State Üniversite’sinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, aşının içersinde kadın rahminden alınan bir proteinin kullanıldığını açıkladı. Söz konusu proteinin prematüre doğumları tetikleyen bağışıklık sistemini durdurduğu ifade ediliyor. Araştırma ekibinin başındaki Profesör Kang Chen, “Bu aşı sayesinde prematüre doğumların üçte birini engelleyeceğiz. Çalışmalarımızı yüzde yüz başarıyı yakalamak için devam ettiriyoruz” diye konuştu.
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Etiketler; #ABD #Wayne State Üniversitesi #Kang Chen #premature doğum #aşı
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