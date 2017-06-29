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Plajda çıplak ayak dolaşınca ayakları yandı!

3 yaşındaki Jacob, plajda gezerken neredeyse ayak parmaklarını kaybediyordu. Annesi ise şimdi bütün ebeveynleri uyarıyor

Plajda çıplak ayak dolaşınca ayakları yandı!

3 yaşındaki Jacob, plajda gezerken neredeyse ayak parmaklarını kaybediyordu. Annesi ise şimdi bütün ebeveynleri uyarıyor

29 Haziran 2017 Perşembe 15:57
Plajda çıplak ayak dolaşınca ayakları yandı!
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YAZIN gelmesiyle beraber plaj mevsimi de açıldı. Özellikle çocuklar kumda oynamayı kumdan kaleler yaparak plajda keyif yapmayı oldukça seviyorlar.  

Ancak Jacob ve ailesi için plaj keyfi kabusa dönüştü. Küçük çocuk plajda kumda yürürken ayak parmaklarını kaybediyordu.
Jacob, yalınayak yürürken kumların arasına gizlenmiş köz ateşinin üstüne düştü. Birileri muhtemelen burada mangal yapmıştı ve kumla üstünü örtmüştü.

Jacop’ın ayağında derin ve ciddi yanık izleri oluştu.  Jacob’ın annesi ise çektiği oğlunun çektiği acıları şu şekilde dile getirdi,

“Hastane, rehabilitasyon ve çektiği acıyı düşünürsek oğlum bundan bir yıl çekti” dedi.
Katja ve Jacob hemen yakınlardaki bir hastaneye gitti. Hastane görevlileri hemen çocuğun acısını dindirmek için müdahale ettiler.
Doktorlar, Jacob’ın ayak parmaklarını kaybetme riskinin olduğundan bahsedince Katja baygınlık geçirdi.
Neyse ki yetenekli doktorlar sayesinde Jacob’ın ayak parmakları kurtarıldı. Ancak çocuğun ileride birçok operasyon geçirmesi gerekecekti.

 Olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen anne bütün ebeveynleri uyarıyor. Ve plajda gezerken özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. 

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PlajYanık
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