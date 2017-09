Piezo cerrahisi ile korkulara son

FASİYAL Cerrah Op.Dr.Mustafa Ali Yanık, Piezo kelimesinin Yunancada basınç anlamına geldiğini ifade ederek, “Piezoelektrik olayı 18.YY Fransız fizikçiler Jacques ve Pierre Curie tarafından keşfedilmiştir. Piezoelektrik, mekanik bir enerjiyi elektriğe ya da tam tersi olan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirebilmektedir. Hepimizin bildiği üzere son yıllarda estetik cerrahiye artan ilgi ile eş zamanlı olarak operasyonlarda kullanılan teknikler de bu hızla gelişerek ilerlemektedir. Kimi cerrahlar bu ilerlemeleri an be an takip ederken, kimileri gelenekçi yaklaşımlardan maalesef kurtulamıyor” diye konuştu.

“Piezo Tekniği”nin bir diğer adıyla “Ultrasonik Rhinoplasty” Avrupa’da ve ülkemizde popülarite kazanmış devrimci bir cerrahi prosedür olduğunu anlatan Fasiyal Cerrah Op.Dr.Mustafa Ali Yanık, “Aslında hepimizin o bilinçaltındaki korkulu, ağrılı, morluk oranı fazla burun estetiği tablosunu yıkmaya yetecek bir teknik. Öncelikli olarak altını çizmek gerekirse geleneksel aletleri kullanmanın aksine, bu teknik daha hassas ve kontrol sağlayan, daha rahat bir iyileşme ve daha hoş bir sonuç ortaya koymamıza yarayan bir kemik şekillendirme özelliğine sahiptir. Sıradan burun estetiği operasyonlarında burun kemiğine görüntüsü bile hepimizi ürkütmeye yetecek çekiç ve beraberinde kullanılan sivri uçlu aletlerle kırılarak şekil verilmeye çalışılır. Böyle bir işlem esnasında burundaki sinirleri ve kılcal damarları korumak mümkün olmadığından hastada operasyon sonrası morluk ve şişlik maksimum düzeyde görülür. Şişliğin fazla olması ameliyat sonrasındaki iyileşme dönemini geciktirir. Oysa piezo tekniğinde kılcal damarlar, yumuşak dokular ve kıkırdaklara hiçbir zarar gelmez çünkü piezonun uçları yalnızca kemiği eritme özelliğine sahiptir.

Piezonun, burun kemiğindeki düzensizliklerin düzeltilmesi, burun çatısının daraltılması ve kemiğin yeniden şekillendirmesi konusundaki katkısı azımsanmayacak bir nitelik taşımaktadır. Sadece morluk açısından değil operasyon esnasında cerrah içinde kritik ve hassas noktalarda çok daha kullanışlı bir alet olması operasyon sonrası ortaya çıkacak komplikasyon oranını en aza indirmektedir. Çünkü sıradan burun estetiği operasyonlarında kullanılan çekiç vb. aletler burun kemiğinin kırılma aşamasında kontrolsüz bir kırılma hattı ortaya çıkarma ihtimali çok yüksektir. En titiz davranılması gereken ince kemik yapısına sahip hastalarda, istenmeyen belkide geri dönüşü olmayan prematür kırıklara sebebiyet verebilir. Özellikle hump rezeksiyonu dediğimiz burun kemerinin alınması sırasında kontrolsüz olarak fazla oyuntu yapılabilir” diye konuştu.

Artık bu yöntemle burun estetiğinin korkulacak bir operasyon olmadığını kaydeden Fasiyal Cerrah Op.Dr.Mustafa Ali Yanık, “Sıradan burun estetiği operasyonlarında gördüğümüz haftalar süren ağrı, sızı, morluk tüm bunları unutun gitsin. Hayalinizdeki burun için o kadar büyük savaşlara artık hiç gerek yok” dedi.