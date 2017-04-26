Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma

ÖZELLİKLE çedar ve parmesan gibi bekletilmiş peynirleri tüketmenin karaciğer kanseri riskini azalttığını kaydeden araştırmacılar, “Bu tip peynirleri tüketmek kanserle savaşın yası sıra ömrü de uzatıyor. Yaptığımız araştırmalarda düzenli olarak söz konusu peynirleri tüketmenin ömrü yüzde 25 oranında uzattığını gözlemledik” diye konuştu. Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği bir araştırmada da, düzenli olarak günde 3 kez diş fırçalamanın karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştu.