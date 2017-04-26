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Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu
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Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma

ABD’deki Teksas A&M Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, düzenli olarak peynir tüketmenin karaciğer kanserine yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu

Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma

ABD’deki Teksas A&M Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, düzenli olarak peynir tüketmenin karaciğer kanserine yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:13
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
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ÖZELLİKLE çedar ve parmesan gibi bekletilmiş peynirleri tüketmenin karaciğer kanseri riskini azalttığını kaydeden araştırmacılar, “Bu tip peynirleri tüketmek kanserle savaşın yası sıra ömrü de uzatıyor. Yaptığımız araştırmalarda düzenli olarak söz konusu peynirleri tüketmenin ömrü yüzde 25 oranında uzattığını gözlemledik” diye konuştu. Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği bir araştırmada da, düzenli olarak günde 3 kez diş fırçalamanın karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
PeynirKaraciğer Kanseri
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