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Otizm 1 yaşındayken teşhis edilebiliyor

Araştırmalar, beyin taramalarının otizmi, semptomları ortaya çıkmadan önce tespit edebildiğini saptadı

Otizm 1 yaşındayken teşhis edilebiliyor

Araştırmalar, beyin taramalarının otizmi, semptomları ortaya çıkmadan önce tespit edebildiğini saptadı

17 Şubat 2017 Cuma 11:11
Otizm 1 yaşındayken teşhis edilebiliyor
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SONUÇLARI “Nature” dergisinde yayımlanan araştırma, en erken 2 yaşında, çoğunlukla daha ileri yaşlarda tanı konulabilen otizmin kökeninin, hayatın ilk yılı gibi daha erken dönemde teşhis edilerek, beynin gelişme  aşamasında gerekli tedavilerin uygulanabileceğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında, aralarında büyük kardeşlerine otizm tanısı konmuş yüksek risk grubundakilerin bulunduğu 148 bebeğin beyinleri 6, 12 ve 24 aylıkken tarandı. İleride otizm teşhisi konan çocukların sonuçlarında, dil gibi üst düzey işlevlerden sorumlu beynin korteks bölgesinde farklılıklar bulunduğu tespit edildi. Yapay zekayla değerlendirilen beyin tarama sonuçları, yüzde 80 oranında doğruluk payıyla hangi çocukların otizmli olduğunu belirleyebildi. Otizmin erken teşhisi ebeveynlerin çocuklarına davranışlarında etkili.

Farklılıklar

North Carolina Üniversitesinden Doktor Heather Hazlett, “Bir yaş öncesinde, geleneksel olarak otizmle ilişkilendirilen, beyin yüzeyindeki farklılıkları gözlemledik. Bu da bize, yüksek otizm riski taşıyan çocuklardaki beyin farklılıklarına odaklanma imkanı verdi. Dolayısıyla bu çalışma hastalığın teşhis ve tedavisinde yeni olanaklar ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı. 

Tedavisi yoktu  büyük gelişme

Araştırmanın yazarlarından Manchester Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Joseph Firth, “Bu çalışma, şu anda tam tedavisi bulunmayan bu hastalık için yeni tedavi yöntemleri geliştirmek adına önemli bir gelişme olabilir” dedi. Araştırmanın bir başka yazarı Batı Sydney Üniversitesi Bütünleyici  Akıl Sağlığı Bölümünden Profesör Jerome Sarris ise “Bu araştırma, belirli amino  asitler gibi diğer gıda takviyelerinin şizofreni tedavisinde kullanılabileceğine  dair teoriye kanıt teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı Sarris, “Bu bulgular, çoklu beslenme tedavilerinin depresyon gibi diğer hastalıkları azaltabileceği konusunda yaptığımız araştırma ile de uyuşuyor” diye konuştu. 

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OtizmAraştırmaBeyin TaramalarıSemptom
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