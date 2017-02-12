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Orgazm olamamanın sebebi bulundu!

Indiana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; kadınların orgazm olmasını engelleyen faktörlerden biri de klitoris ile idrar yolu arasındaki mesafenin fazla olması...

Orgazm olamamanın sebebi bulundu!

Indiana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; kadınların orgazm olmasını engelleyen faktörlerden biri de klitoris ile idrar yolu arasındaki mesafenin fazla olması...

12 Şubat 2017 Pazar 11:44
Orgazm olamamanın sebebi bulundu!
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 "ORGAZM olamıyorum" cümlesi kadınlar arasında ne kadar da sık duyuluyor, değil mi? Orgazm olamamanın çeşitli nedenleri olsa da bilim insanları, orgazm olamama hakkında ilginç bir gerçeği ortaya koydu. 

Indiana Üniversitesi Anatomi Bölümü'nde Leslie Hoffman tarafından yapılan bir çalışmaya göre; orgazm olabilmek için klitoris ile idrar yolu arasındaki mesafenin kısa olması gerekiyor.

Araştırmaya göre aradaki mesafe üç santimden fazlaysa orgazm olmak sadece cinsel birleşmeyle mümkün olamıyor. Bu araştırmaya göre kadının orgazm olamaması konusunda suçlanan penis boyutu, cazibesi ve performans düzeyinin çok daha az önemli olduğu ortaya konuldu. Daily Mail'in haberine göre; Nihai mesafe 2.5 santim veya daha az olan kadınların geleneksel ilişki sırasında kolayca orgazm olabildiğini belirten uzmanlar, o nedenle sihirli rakamın 2.5 santim olduğunu söylüyor. Ancak aradaki mesafe üç santim ya da daha fazla ise orgazm için kadının çok etkili bir şekilde uyarılması gerekiyor.  İlişki içinde olan kadınların yüzde 62'si orgazm sıklığı/yoğunluğu konusunda çok memnun olduklarını söyledi. 
 

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Son Güncelleme: 12.02.2017 11:50
Anahtar Kelimeler:
KlitorisIndiana ÜniversitesiOrgazmCinsel SağlıkSex
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