Ödem söktüren 10 besin

GENELLİKLE de yaz mevsiminde görülüyor, nedeni ısı artışının damarların genişlemesine yol açması ve damar içinde dolaşan sıvının dokulara geçişinin kolaylaşması.



Sıvının doku araları ve cilt arasında birikmesi sonucu da ödem gelişiyor. Regl dönemi, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi, yüksek miktarda tuz içeren diyetler ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenlerini oluşturuyor. Ancak ödem aynı zamanda böbrek ve kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, beslenme bozukluğu, tiroit bezi sorunları gibi hastalıkların da belirtisi olabileceği için mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, ödemin ortaya çıkmasında fazla tuz ve şeker tüketiminin önemli rol oynadığını belirterek, “Dolayısıyla tuz ve şeker tüketiminden mutlaka kaçınılmalı. Bunların yanı sıra ödem sökmeye yardımcı olan besinleri düzenli olarak tüketmek de ödemi atmada önemli rol oynuyor ” diyor.



Çelik, vücuttaki ödemi söktüren besinleri ise şöyle anlatıyor:



1. Kayısı: Potasyumdan zengin besinler, vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanmasına yardım ederek ödeme karşı etkili oluyor. Potasyumdan oldukça zengin olan kayısıyı günde ortalama 3-4 adet tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırıyor.



2. Ananas: Ananasta bulunan bromelain maddesi selülit oluşumuna neden olan proteinlerin parçalanmasında yararlı oluyor ve bu sayede vücuttan su atımını artırıyor. Ayrıca içerdiği yüksek lif ile bağırsakların düzenli çalışmasına, böylelikle vücuttan daha kolay su atılmasına katkıda bulunuyor. Özellikle ödem oluştuğunu hissettiğiniz günlerde 1 porsiyon (1 halka kadar) ananas tüketmenizde fayda var.



3. Salatalık: İçeriğinde beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın yaklaşık yüzde 96'sı sudan oluşuyor. Özellikle sıcak havalarda ara öğünlerde tüketeceğiniz salatalık bu içerikleri sayesinde vücudun kaybettiği suyun yerine konmasında ve ödemin atılmasında önemli rol oynuyor. Salatalığı içilen suya doğramak ve bekletmek antioksidan kapasitesi yüksek bir su tüketilmesini, dolayısıyla ödem tulumunun engellenmesini sağlıyor.



4. Yaban mersini: A,B,C vitaminleri ile yüksek oranda lif içeren yaban mersini sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor ve bu sayede kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor. Sindirimi hızlandırdığı için ödemin atılmasında da faydalı oluyor.



5. Maydanoz: Maydanoz özellikle çiğ tüketildiğinde besin içeriği en zengin olan sebzelerden biri. İçeriğinde bulanan bol lif ve C vitamini ödemin atılmasında çok etkili oluyor. Ödem oluştuğunda çiğ olarak yenildiğinde veya haşlayıp suyu içildiğinde ödemin atılmasına yardımcı oluyor. Ancak dikkat! Gereğinden fazla maydanoz tüketmek ise vücuttan fazla suyun atılmasına, dolayısıyla tansiyon düşüklüğüne neden olabiliyor.



6. Süt: Süt, yoğurt ve kefir içerdikleri zengin kalsiyum sayesinde vücut sıvılarında mineral dengesini sağlayarak ödemin oluşmasını önlüyor. Her gün ortalama 2-3 porsiyon (2-3 su bardağı kadar)süt ürünleri tüketmek hem sağlıklı beslenme hem de ödem tutumunu önleme adına çok önemli.



7. Turp: Vücutta artan homosistein kalp krizi, inme, bacaklarda dolaşım bozukluğu ve ödeme neden olabiliyor. Turp yüksek oranda potasyum ve folat içeren doğal diüretik besinler arasında yer alıyor. Folik asit kanda homosistein seviyesinin azalmasında rol oynuyor. Haftada 1 -2 kez turp tüketmek ödemin atılmasına büyük oranda yardımcı olabiliyor. Ancak gaz problemine sebep olabileceği için haşlayarak yemek veya suyunu içmekte fayda var.



8. Yulaf: Yapısında bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketlerinin artmasına, dolaşımın ve sindirimin hızlanmasına, dolayısıyla vücuttan ödemin atılmasına yardım ediyor. Sütle pişirerek, yoğurdun içine katarak, kurabiye veya kelerde kullanarak yulafa günlük beslenmenizde yer vermenizde yarar var.



9. Biberiye: Eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa; biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı gibi bitkilerin çaylarından içmek de ödemin atılmasında faydalı olabiliyor. Biberiyenin içeriğinde bulunan tanen, acı maddeler, organik asitler, glikozit ve uçucu yağlar kan dolaşımının hızlanmasına ve ödemin atılmasına yardımcı oluyor.



10. Su: Günlük 2-2,5 litre su içmek ödem tutulmasını önlemek ve atımına yardımcı olmak için çok önemli. İçeceğiniz suyun içerisine çubuk tarçın, elma dilimleri, salatalık dilimleri veya taze nane yaprağı gibi besinleri serpiştirmeniz de hem suyunuzun antioksidan kapasitesinin artmasına ve ödem atılmasına hem de tadının daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor.