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Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?

Obezite ameliyatında riski azaltmanın yolu öncelikle cerrahi operasyonu yapan ekibin tecrübesine ve hastanenin şartlarına bağlı. Obezite Cerrahı Doç. Serdar Kaçar’a göre ameliyat sonrası riskleri azaltmada hastanın rolü de çok büyük. Kaçar, “Eğer ameliyat olan hasta doktorunun dediklerini yapmazsa hayati risk ortaya çıkabilir” diyor

Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?

Obezite ameliyatında riski azaltmanın yolu öncelikle cerrahi operasyonu yapan ekibin tecrübesine ve hastanenin şartlarına bağlı. Obezite Cerrahı Doç. Serdar Kaçar’a göre ameliyat sonrası riskleri azaltmada hastanın rolü de çok büyük. Kaçar, “Eğer ameliyat olan hasta doktorunun dediklerini yapmazsa hayati risk ortaya çıkabilir” diyor

29 Aralık 2016 Perşembe 14:25
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
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DAHA çok ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlarla ve ölümlerle gündeme gelen obezite cerrahisinin başarıyla yapılmasında, operasyonun ehil ellerde gerçekleşmesi çok büyük önem taşıyor.  
Hastanenin ve ameliyathanenin fiziki koşulları da operasyon başarısında etkili ancak obezite ameliyatında hastanın da uyması gereken kurallar olduğunu vurgulayan Obezite Cerrahı Doç. Dr. Serdar Kaçar, bu kurallara uymayan hastanın hayatını tehlikeye atabileceğini söyledi.  
“GIDALARI YUDUM YUDUM, LOKMA LOKMA MİDESİNDEN GEÇİRMESİ GEREKİR” 
Kaçar, “Obezite ameliyatının riskini hafifletmek çoğunlukla hastanın elindedir. Hastalar doktorunun önerilerine uymak durumundadır. 
Biz cerrahlar bu ameliyatta mideyi muz büyüklüğünde bırakıyoruz. Ameliyattan sonraki hayatında hastanın, aldığı gıdaları yudum yudum, lokma lokma midesinden geçirmesi gerekiyor. Özellikle ilk bir ayda kurallara uymazsa midede genişleme veya kaçak olur, dikişlerde problem çıkar ve hastanın hayatına mal olacak bazı rahatsızlıklar meydana gelebilir” dedi. 
“HİÇ YEMEK YEMEMEK DE RİSKLİ” 
Özellikle genç hastaların açlık hissetmediği için yemek yemediğini, bu durumun da büyük risk oluşturduğunu söyleyen Dr. Kaçar, “Hastanın kontrollere zamanında gelmesi, aldığı kaloriye dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle genç hastalar, ‘yemeden, içmeden daha çabuk kilo vereyim’ diye düşünüyor. Alması gereken gıdayı almıyor ve kasları eriyor. Yeterince sıvı almıyor ve vücudu kuruyor. Bu ameliyatı olan hastalar, önerilere uyarak, doğru beslenerek ve spor yaparak riski düşürebilir” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 29.12.2016 14:27
Anahtar Kelimeler:
Serdar KaçarOperasyonObezite Ameliyatı
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