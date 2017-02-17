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Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?

Giderek artan obezitenin yol açtığı sorunlardan kurtulmak isteyenler için cerrahi seçenekler de var

Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?

Giderek artan obezitenin yol açtığı sorunlardan kurtulmak isteyenler için cerrahi seçenekler de var

17 Şubat 2017 Cuma 12:29
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
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DAHA çok kadınların başvurduğu obezite cerrahisinde, hastaların aklına birçok soru takılıyor. Bunlar da biri de obezite cerrahisinin anne olmaya engel olup olmayacağı. 
Ameliyattan bir yıl sonra annelik planlarının yapabileceğini söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şule Selvi, “Obeziteden uzaklaşmak hem anne olmayı kolaylaştırıyor hem de daha sağlıklı bir hamilelik süreci yaşanmasını sağlıyor” diyor. 
Halk arasında şişmanlık ya da tüp mide ameliyatı olarak da bilinen obezite cerrahisi, günümüzün gelişen sağlık ve estetik algısıyla birlikte kadınların da sıkça başvurduğu yöntemlerden biri. Ancak bu ameliyat, bir bebek sahibi olmak isteyen kadınların aklına “Acaba hamileliğe engel mi?” sorusunu da getirebiliyor. Mide küçültme ameliyatlarının hamileliğe bir engel oluşturmadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şule Selvi, ancak sağlıklı bir hamilelik yaşamak için ameliyat sonrası 1 yıl kadar beklemek gerektiğini belirtiyor. 
NEDEN 1 YIL BEKLENMELİ?
Obezite cerrahisi sonrası, vücudun yeni beslenme sürecine alışması ve fazla kiloların verilmesi sağlıklı bir hamilelik süreci yaşanmasını sağlıyor. Ayrıca hamilelik sürecinde sık görülen bazı yakınmaları hafif atlatmak için de beklemenin yararı var. Bu yakınmaların başında mide sorunları geliyor. Hamilelikte artan hormonların etkisiyle bulantı ve kusma görülürken, öte yandan midenin boşalmasıyla oluşan yavaşlama rahatsızlık hissine sebep oluyor. Bir de hamileliğin ileri dönemlerinde reflü şikayetleri daha sık görülmeye başlıyor. Bu durum önceden mevcut mide rahatsızlığı olan ya da mideye cerrahi işlem uygulanmış kişilerde ise, daha yoğun olarak yaşanıyor. Bu sebeple mide küçültme cerrahisi geçiren hastaların mümkünse 1 yıl hamile kalmamalarını öneren Dr. Şule Selvi, “Bu süre içerisinde kişilerde yeterli ve dengeli kilo kaybı sağlanıp, diyetle birlikte yaşam tarzı düzenlenmeli” diyor.
İDEAL KİLO HAMİLE KALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR
Obez kadınlarda, özellikle polikistik over sendromu da varsa, insülin direnci gelişmesine bağlı yumurtlama bozukluğu görülüyor ve bu da büyük oranda infertiliteye neden oluyor. Böylece bu sorunu yaşayan obez kadınların hamile kalması da zorlaşıyor. Ayrıca hamile kalsalar bile, diyabet, yüksek tansiyon, preeklampsi gibi hamilelikte ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla daha ciddi bir şekilde karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle hamile kalamayan ve vücut/kitle endeksi 35'in üzerindeki kadınların, diyet ve ilaç tedavisi ile sonuç alamadığında, obezite cerrahisi seçeneğini de düşünmelerinin yararlı olduğunu söyleyen Dr. Şule Selvi, “Hamile kalabilmek için kişi kendi ideal kilosuna ulaştığında, çoğu zaman infertilite tedavisine gerek kalmadan kendiliğinden anne olma şansı doğuyor” diye konuşuyor.

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI HAMİLELİKLE BUNLARA DİKKAT
Dr. Şule Selvi, obezite cerrahisi geçiren ve ardından hamile kalan anne adaylarının yapması gerekenleri şöyle sıralıyor:
 
- İlk aylarda, bulantı ve kusmalar ile son aylarda artan reflü ve mide problemleri için güvenilir ve önleyici ilaçları doktor kontrolünde kullanabilirsiniz.
 
- Folik asit, B grubu vitaminler, kalsiyum ve demir desteği almayı unutmayın.
 
- İyi bir diyetisyen takibinin yanı sıra bir gastroenteroloji ve metabolizma uzmanının yoğun takip ve desteğini alın.
 
- Son üç ayda bebekte gelişme geriliği olasılığı yüksek olduğundan, bebeğin anne karnındaki gelişimini mutlaka yakın takip altında tutun.

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Anahtar Kelimeler:
ObeziteAmeliyatŞule Selvi
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