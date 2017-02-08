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Müthiş buluş! Akciğer kanserini yenen ilaç
Müthiş buluş! Akciğer kanserini yenen...
08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
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Müthiş buluş! Akciğer kanserini yenen ilaç

İngiltere’de bir yıl ömrü kalan 60 yaşındaki Bob Berry, geliştirilen bir ilaçla ölümcül seviyedeki akciğer kanserini yendi

Müthiş buluş! Akciğer kanserini yenen ilaç

İngiltere’de bir yıl ömrü kalan 60 yaşındaki Bob Berry, geliştirilen bir ilaçla ölümcül seviyedeki akciğer kanserini yendi

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:29
Müthiş buluş! Akciğer kanserini yenen ilaç
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2014’te akciğer kanserine yakalanan ancak hiçbir tedaviye cevap vermeyen Berry, Manchester kentindeki Christie Kliniği’nde tedavi görmeye başlamıştı. ilk kez denenecek bir kanser ilacı için 12 kişiyle birlikte gönüllü olmaya karar veren Bob Berry, söz konusu testi gerçekleştiren ilk kişi oldu. Bağışıklık sistemini geliştirtiği belirtilen ilacı kullanmaya başlayan 60 yaşındaki hasta, en sonunda geçtiğimiz günlerde kanseri yenmeyi başardı.

Bundan 3 yıl önce doktorların kendisine 12 ila 18 ay arasında ömrünün kaldığını söylediğinde, hayatının karardığını belirten Berry, “İlk kez denenecek bir ilaç test ettiklerini söylediler. Gönüllü olacağımı belirttim. Hiçbir tedaviye sonuç vermezken bu ilaç işe yaradı. Hayatım kurtuldu” diye konuştu. Berry’nin doktoru Matthew Krebs ise, “Artık akciğerlerinde tümor gözükmüyor. Bu inanılmaz bir şey. Her hastada aynı sonucu alacağımızı söylemek için erken” ifadelerini kullandı. 3 yıl önce omuzlarında başlayan ağrılar nedeniyle doktora giden Berry’e akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Operasyonla tümörü almaya çalışan İngiliz hekimler, kanserin, hastanın lenflerine kadar yayıldığını fark etti. Daha sonra radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gören Berry, bu tedavilere de hiçbir olumlu yanıt vermemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akciğer KanseriİngiltereKanser
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