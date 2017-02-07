banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87127
ALTIN
146.724
DOLAR
3.7119
STERLIN
4.5914
EURO
3.9566
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?

Meyan kökü zekayı azaltır mı?

Anadolu'da şerbeti yapılan, ayrıca birçok gıdada kullanılan meyan köküyle ilgili Helsinki Üniversitesinin araştırması özelikle de anne adaylarını yakından ilgilendiriyor. Hamilelik döneminde bu kökün kullanıldığı gıdaların aşırı tüketimi, çocuklarda belirli oranda zeka geriliğine neden oluyor. Tansiyon ve kalp hastaları da dikkat etmeli

Meyan kökü zekayı azaltır mı?

Anadolu'da şerbeti yapılan, ayrıca birçok gıdada kullanılan meyan köküyle ilgili Helsinki Üniversitesinin araştırması özelikle de anne adaylarını yakından ilgilendiriyor. Hamilelik döneminde bu kökün kullanıldığı gıdaların aşırı tüketimi, çocuklarda belirli oranda zeka geriliğine neden oluyor. Tansiyon ve kalp hastaları da dikkat etmeli

07 Şubat 2017 Salı 13:35
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
banner404

ANNE adayları meyan kökünün kullanıldığı yiyecek ve içecekleri tüketirken daha dikkatli olmalı. 
Çünkü hamilelik döneminde tüketilen bu gıdalar çocuğun zeka seviyesinde 7 puanlık düşüşe neden oluyor.
“Biz hamilelerin bitkisel kökenli gerek kaynağı çok bilinmeyen çayları, gerek meyan kötü gibi maddeleri yüksek dozlarda tüketmesini istemiyoruz” diyen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, konuyla ilgili bir araştırmaya dikkat çekti. 
Araştırmayı Finlandiya - Helsinki Üniversitesi yaptı.
Meyan kökü ilaç, bazı içecekler ve şekerlerde kullanılıyor. Anadolu’da da bu kökten yapılan şerbet birçok ilde tüketiliyor. 
GIDALARDAKİ MEYAN KÖKÜ İYİ DENETLENMELİ, TÜKETİCİ UYARILMALI
Meyan kökünden yapılan ürünlere işaret eden Prof. Hüsnü Görgen, “Vatandaş nereden bilecek şekerlerde ne kadar kullanılmış, kola veya başka içecekleri çocuklar tüketiyor. Bunların içindeki miktarları bilemeyiz, iyi bir denetimle bunların belli olması ve üzerine yazılması, uyarıcı ibarelerin bulunması lazım. Mesela Amerika 100 mg’ın üstünde tüketilmesini yasaklamış” diye konuştu.
Meyan kökünün tansiyon ve kalp hastalıklarıyla ilgili de zararları olduğunu belirten Prof. Görgen, “Bizim önerimiz; günlük 1-2 bardağın üzerine çıkmaması. Bir de bu meyan kökünün etkisiyle su tutulması olabilir, buna bağlı olarak halsizlik ve yüksek tansiyon görülebilir” ifadesini kullandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Meyan KöküFinlandiyaHelsinki Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!
Kırmızı et şeker kadar tehlikeli!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals