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Metabolizmanın sırrı çözülüyor

Harvard Üniversitesi T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesinde 2014 yılında hayata geçirilen Sabri Ülker Merkezi; karaciğerdeki yağlanma, diyabet ve buna bağlı kalp hastalıkları alanındaki buluşlara imza atılıyor. Metabolizma üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Merkezde hücrenin tomografisi çekilerek, yiyeceklerin vücuda girdikten sonraki dakikalarda hücrelerde nasıl bir hareketlenme yarattığını anında görüntüleniyor

Metabolizmanın sırrı çözülüyor

Harvard Üniversitesi T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesinde 2014 yılında hayata geçirilen Sabri Ülker Merkezi; karaciğerdeki yağlanma, diyabet ve buna bağlı kalp hastalıkları alanındaki buluşlara imza atılıyor. Metabolizma üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Merkezde hücrenin tomografisi çekilerek, yiyeceklerin vücuda girdikten sonraki dakikalarda hücrelerde nasıl bir hareketlenme yarattığını anında görüntüleniyor

19 Şubat 2017 Pazar 10:32
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
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YILDIZ Holding’in Harvard Üniversitesi ile iki yıl önce yaptığı işbirliği sonucunda hizmete açılan Sabri Ülker Merkezi'nde  tüm dünyada önemli işlere imza atılıyor. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil başkanlığındaki Merkez, Türk öğrenci ve akademisyenler için de eşsiz bir çalışma ortamı ve bilimsel köprü durumuna geldi. Geçtiğimiz yıl merkezde yapılan araştırma ve buluşların çoğunda genç Türk öğrencilerin olması da bunu gösteriyor. 2016 yılında Sabri Ülker Merkezi’nde gerçekleşen buluşlar ve merkezin faaliyetleri Türk bilim dünyası ile de paylaşıldı. Sabri Ülker Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantılarda Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve önemli buluşlara imza atan üç öğrencisi Doç. Dr. Furkan Burak, Yard. Doç. Dr. Ebru Erbay ve Doçent Dr. Erkan Yılmaz önce Türk bilim dünyasından bir gruba, ardından da geniş bir basın grubuna geçtiğimiz yılın faaliyetlerini anlattı.
Toplantıya Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Yıldız Holding Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın, Yıldız Holding Global İletişim Başkanı Zuhal Şeker, Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Begüm Mutuş ve Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in yanı sıra, bilim dünyasından önemli isimler de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MetabolizmaHarvard ÜniversitesiChan Kamu Sağlığı FakültesiSabri Ülker
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