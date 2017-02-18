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Lensle uyumanın tehlikesi!

Lensle uyumak Konjonktivite Sebep Olur Mu? İşte ayrıntılar...

Lensle uyumanın tehlikesi!

Lensle uyumak Konjonktivite Sebep Olur Mu? İşte ayrıntılar...

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:43
Lensle uyumanın tehlikesi!
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KONJONKTİVİT, göz kapaklarının enflamayonu ya da enfeksiyonudur. Lensleri takma ve çıkarma sürecinden dolayı kontakt lens kullananlarda konjonktivit görülme riski artar. Bir kişi ne zaman gözlerini ovuştursa veya çevresindeki bölgeye dokunsa bakteri ve virüslerin enfeksiyona yol açması için fırsat doğar. Lensle uyumak veya uzun süre boyunca takılan lensler de konjonktivit gelişme riskini artırırlar.

Kontakt lens takılırken, çıkarılırken veya temizlenirken ellerin temiz olması önemlidir. Bu sayede bakteri ve virüs gibi zararlı organizmalar gözle temas etmezler. Lens bir yere koyulduğunda yüzeydeki tüm mikroplar göze girip çoğalabilirler. Kontakt lenslerin gözde kalma süresi arttıkça, gözün bunlara maruz kalma süresi de artar.

Konjonktivit öncelikle gözün kapağında ve gözün beyaz bölgesinde kızarıklığa yol açar. Öncelikli belirtisi budur. Ayrıca göz kapakları boyunca çapaklanma oluşabilir. Diğer sık görülen belirtiler arasında görüşün netliğini kaybetmesi, gözün ağrıması, göz yaşı üretiminin artması, gözün veya çevresinin kaşınması, ışığa hassasiyet ve gözde yabancı bir madde varmış gibi hissedilmesi bulunur.
Konjonktivit ortaya çıktığında, eğer sebebi bakteriyel bir enfeksiyon ise, tıbbi tedavi alınmalı, antibiyotik içerikli göz damlaları kullanılmalıdır. Konjonktivite yol açan diğer faktörler ise, göz kendi kendine iyileşmeye bırakılabilir.

Ancak kişi kendine bakım yapabilir. Bakım yöntemlerinin arasında olan soğuk bezle kompres yapmak hastalığın birçok belirtisinin azaltılmasında yardımcıdır. Enfeksiyon sürerken kontakt lens kullanmak önerilmez. Kişiler konjonktivit görülmeden önce takarak uyudukları lensleri çöpe atmalıdırlar. Kızarıklık kaybolana kadar gözlük kullanımı önerilir.

Konjonktivit ortaya çıktıktan sonra diğer lenslerin veya lens kaplarının da mikropla kirlenmemesi için önlemler alınabilir. Bakterilerin ölmesi için lens kapları su ve sirke karışımı ile yıkanabilir. Mümkünse lens kabı çöpe atılmalı ve yeni steril bir kap kullanılmalıdır. Lenslere, lens solüsyonuna, kaba ve gözlere dokunmadan önce eller iyice yıkanmalıdır. Eğer konjonktivit sürekli yaşanıyorsa, lensler uzun süre takılan türlerden bile olsalensle uyumak önerilmez.

Konjonktivite lensle uyumak yol açsa bile bulaşıcı olduğu unutulmamalıdır. Göze dokunmak ve daha sonra başka yüzeye dokunmak şeklinde bakteri kolaylıkla bulaştırılabilir. Doktor onayı olmadıkça çocuklar enfeksiyon sürerken okula gitmemelidir. Göz ürünleri, yüz havluları bu süre boyunca paylaşılmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
LensKonjonktivite
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