Lazerle hemoroid tedavisi mümkün

MEDİCANA Çamlıca Hastanesi Anne Çocuk Merkezinden Op. Dr. Zuhal Demirhan Yananlı, lazerle hemoroid tedavisi hakkında bilgi verdi. Yananlı, tedavini nasıl yapıldığı, avantajları ve tedavi sonrası dinlenme süresi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Lazerle tedavinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Op. Dr. Yananlı, ''Bir çok tedavi yöntemi bulunan hemoroid, lazer tedavisi ile de kolaylıkla çözüme kavuşturulabilmektedir. Hemoroidin yani basurun en zahmetsiz ve konforlu tedavisidir diyebiliriz. Bu yöntem, klasik ameliyata göre ideal bir alternatiftir. 1'inci ve 2'inci derece hemoroidlerde, hafif şekilde oluşan basur memelerini söndürmede kullanılır. 3'üncü ve 4'üncü derece hemoroidlerde, daha da büyümüş basur memelerini ameliyat esnasında kesmek için kullanılır. Lazer ışını 90 dereceye kadar ısı taşıyan bir alet ile yapılmaktadır. Dokuya uygulandığı anda denatürasyon (yani pişme) meydana gelir. Lazerle hemoroid tedavisi genelde 1'inci ve 2'nci derece hemoroid problemlerinde etkili olmaktadır. Lokal anestezi ya da hafif sedasyon (uyutularak) ile saç telinden biraz kalın lazer teliyle hemoroid memelerine girilerek uygulanır. Isınan hemoroid memesinde 2-4 mm derinlik ve 6-8 mm genişliğinde doku hasarı oluşur. Ağrı sinirlerinin bittiği alanda çalışıldığı için hasta bu yanmayı hafif bir şekilde hisseder. Hemoroid memesindeki bu ısınma aynı zamanda o bölgedeki genişleyip varisleşmiş toplardamarları da yaktığından, damarlar büzüşerek hacmi küçülecektir. Derin plana ilerleyen bu kontrollü yanık, zayıflamış bu alanda yeni ve sağlıklı bir doku oluşmasını sağlayacaktır. İşlemden hemen sonra zaten yarıya yakın kısmında hemen küçülmeler oluyor. Yaklaşık bir ay içinde de bu yapılar büyük ölçüde kaybolmaktadır'' dedi.

Lazerle hemoroid ameliyatının avantajları

Op. Dr. Yananlı, lazerle hemoroid ameliyatının avantajları hakkında şöyle konuştu:

''Tedaviden sonra ağrı minimaldir, hasta çok kısa sürede günlük yaşantısına döner. Kanama ya hiç olmaz ya da ameliyata kıyasla belirgin ölçüde az olur. Neşter gibi kesici alet kullanılmadığından kaslar hasar görmez. Makat kasları kesilmediğinden dışkı ve gaz tutamama problemi yaşanmaz. Geniş doku çıkarmak gerekmediğinden makat darlığı gelişmez. Hasta operasyon sonrası pansumana gerek duymaz."

Ameliyatsız hemoroid tedavisi olan hastalar için 1 günlük bir istirahat yeterli olacağını belirten Op. Dr. Yananlı, ''Fakat hemoroid ameliyatı ile yapılan tedavi tekniklerinde ise 2 aya varan süreçte istirahat gerektirebilir. Çünkü kesik alan iyileşmesi zaman alır" şeklinde konuştu.