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Kuru öksürük nasıl geçer?

Mevsim geçişleri ve özellikle soğuk kış günlerinde yaşanan gıcık ve beraberinde gelen kuru öksürük kişiye oldukça sıkıntılı anlar yaşatır

Kuru öksürük nasıl geçer?

Mevsim geçişleri ve özellikle soğuk kış günlerinde yaşanan gıcık ve beraberinde gelen kuru öksürük kişiye oldukça sıkıntılı anlar yaşatır

07 Şubat 2017 Salı 13:31
Kuru öksürük nasıl geçer?
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CİĞERLERİN harap olmasına neden olan bu durum ciddiye alınmalı ve öncelikle bir hekime görünülmelidir. Ancak, doğal ve basit ev tedavileri de bu rahatsızlığınızı hafifletebilir, hatta geçirebilir. 
İşte öksürük tedavisi için yapılabilecek doğal yöntemler
Gıcık için;
* 2 tane küp şekeri ağzınıza koyun ve emin. Kısa sürede gıcığınızın geçmesine yardımcı olacaktır.
* Bir miktar kekik çayını balla tatlandırınız ve sıcak sıcak içiniz. Ballı kekik çayı boğanızı yumuşatarak gıcığın kısa sürede geçmesini sağlayacaktır.
* Elma sirkesi ile gargara yaparak gıcıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz.
Kuru Öksürük için;
* Bir adet turbu rendeleyip suyunu sıkın. Turp suyu ile hakiki balı karıştırın ve bunu için. Bir süre sonra kuru öksürüğünüzün kesilmesini sağlayacaktır.
* Sıcak suyun içerisine birer çay kaşığı toz tarçın ve karabiber katıp demleyin. Bunu içmeniz durumunda kuru öksürüğünüz kesilecektir.
* Sıcak su içerisine ince kıyılmış bir çay kaşığı dağ şebboyu katıp demleyin. Bu çay kuru öksürüğe çok iyi gelmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Mevsim Geçişleri
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